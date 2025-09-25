Присылает инженеров и поставляет образцы: как Китай помогает России изготавливать ударные дроны
- Китайские инженеры участвовали в испытаниях беспилотников на российских полигонах, сотрудничая с предприятием "Ижевский электромеханический завод "Купол".
- Китайские дроны поставляют через российского посредника, а производство беспилотников осуществляется по образцу иранских дронов "Шахед" с использованием китайских запчастей.
В Россию прибыли китайские эксперты по беспилотным технологиям. Они участвовали в проведении технических разработок военных дронов на государственном предприятии по производству вооружения, находящемся под западными санкциями.
Об этом в четверг, 25 сентября, сообщает Reuters, передает 24 Канал. Агентство ссылается на документы и информацию от двух неназванных европейских чиновников по вопросам безопасности.
Смотрите также Новое оружие против флота Путина и пугалки КНДР: что происходит с производством дронов в мире
Как китайцы помогают России изготавливать дроны?
По данным Reuters, со второго квартала 2024 года китайские эксперты посетили производителя вооружения "Ижевский электромеханический завод "Купол" более 5 раз. За это время предприятие получило партии китайских ударных и разведывательных дронов через российского посредника.
Кроме того, еще в сентябре 2024 года издание сообщало о разработке в Китае нового беспилотника "Гарпия-3" с помощью местных специалистов. "Купол" производит тысячи таких дронов по образцу иранских дронов "Шахед", к тому же с использованием китайских запчастей, в частности двигателей.
По словам неназванных чиновников, подобное сотрудничество свидетельствует об углублении отношений между "Куполом" и китайскими компаниями в сфере разработки дронов, которые "оказались чрезвычайно важными для войны России в Украине".
Интересно, что в Министерстве иностранных дел Китая заявили, что не знают о таком сотрудничестве. В свою очередь Кремль, российское минобороны и ИЭМЗ "Купол" не ответили на запросы журналистов о комментариях.
Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции по вопросу украинского кризиса, никогда не предоставлял летального оружия ни одной из сторон конфликта и строго контролировал товары двойного назначения, включая экспорт дронов,
– говорится в заявлении китайского министерства.
Однако документы, в частности коммерческие счета-фактуры и банковские выписки, свидетельствуют о том, что в прошлом году "Купол" получил более 10 ударных беспилотников от китайского производителя Sichuan AEE. Их поставила российская оборонная закупочная компания TSK Vektor, которая находится под санкциями США и ЕС.
Поставки небольшого количества китайских дронов и присутствие иностранных экспертов могут свидетельствовать о заинтересованности "Купола" в расширении производства новых моделей. Однако Reuters не удалось самостоятельно подтвердить причину поставок, а также точную специфику работы китайцев в России.
Китайские компоненты играют чрезвычайно большую роль, имеют большое влияние и значимость в российских военных системах... Особенно в воздушных дронах,
– сказал Сэмюэл Бендетт, старший научный сотрудник аналитического "Центра новой американской безопасности".
В отчетах "Купола", с которыми ознакомились журналисты, описаны летные испытания беспилотников A60, A100 и A200 на военном полигоне Чебаркуль в Челябинской области России в последнем квартале 2024 года.
Сначала группы китайских экспертов прибыли в Ижевск, чтобы собрать беспилотники и обучить персонал предприятия их использованию, а уже потом посетили Чебаркуль.
Российские беспилотники: последние новости
- Российский военкор заявил о создании новых FPV-дронов на оптоволокне с ретранслятором, способных преодолевать до 60 километров. В Институте изучения войны считают, что такую разработку оккупанты смогут использовать для защиты других БпЛА и повышения эффективности и точности ударов по ближнему тылу Украины.
- В то же время бывший офицер Воздушных Сил и заместитель генерального директора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский в эфире 24 Канала предупредил об угрозе массированных налетов малозаметных беспилотников с контролируемых Россией территорий. Они могут преодолевать большие расстояния и оставаться незамеченными для обычных систем радиолокации.
- 19 сентября российские дроны сбросили неизвестные взрывчатые вещества на центральную улицу Нежина, в Черниговской области. Атаку зафиксировали камеры видеонаблюдения, специалисты выясняют детали. Прошло без пострадавших.