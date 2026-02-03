Укр Рус
3 февраля, 12:04
Обновлено - 12:31, 3 февраля

Как только будет соглашение, появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка на море, – Рютте

Маргарита Волошина
  • Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что после мирного соглашения в Украине появятся вооруженные силы, самолеты и морская поддержка.
  • США, Европа и Канада готовы предоставить гарантии безопасности Украине, избегая повторения ошибок Будапештского меморандума и Минских соглашений.

Сразу после достижения мирного соглашения, на территории Украины появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка на море от европейских союзников.

Такую информацию сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая в Верховной Раде Украины во вторник, 3 февраля.

Какие гарантии безопасности предоставят союзники?

Генеральный секретарь НАТО заявил, что Соединенные Штаты, Европа и Канада выразили готовность выдать определенные гарантии безопасности Украины после достижения мирного соглашения, а коалиция желающих достигла прогресса в их проектировании.

По словам Марка Рютте, в случае заключения вышеупомянутого соглашения, в Украине сразу появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе, а также поддержка на море тех стран НАТО, которые ранее согласились помогать в обеспечении мира.

Как только будет достигнуто мирное соглашение, появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка на море, 
– сказал он.

Другие члены НАТО будут помогать другим способом. Марк Рютте отметил, что, по его мнению, подписанные документы по окончанию войны не должны стать вторым Будапештским меморандумом или Минскими соглашениями.

О чем еще заявил Рютте?

  • Генсек НАТО также заверил, что внимание Альянса к безопасности Украины остается на самом высоком уровне и не ослабевает, несмотря на многочисленные глобальные вызовы. Он подтвердил неизменную и приоритетную поддержку Киева.
  • Марк Рютте сообщил, что с прошлого лета через программу PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) поступило около 75% всех ракет, которые идут непосредственно на фронт, и 90% боеприпасов для систем ПВО.
  • Отдельно он отметил, что государства НАТО вместе с Украиной разрабатывают новое оружие и оперативно поставляют его. По его словам, НАТО учится у Украины, которая "применяет инновации уникальным способом".