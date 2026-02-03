Как только будет соглашение, появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка на море, – Рютте
Сразу после достижения мирного соглашения, на территории Украины появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка на море от европейских союзников.
Такую информацию сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая в Верховной Раде Украины во вторник, 3 февраля.
Какие гарантии безопасности предоставят союзники?
Генеральный секретарь НАТО заявил, что Соединенные Штаты, Европа и Канада выразили готовность выдать определенные гарантии безопасности Украины после достижения мирного соглашения, а коалиция желающих достигла прогресса в их проектировании.
По словам Марка Рютте, в случае заключения вышеупомянутого соглашения, в Украине сразу появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе, а также поддержка на море тех стран НАТО, которые ранее согласились помогать в обеспечении мира.
Как только будет достигнуто мирное соглашение, появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка на море,
– сказал он.
Другие члены НАТО будут помогать другим способом. Марк Рютте отметил, что, по его мнению, подписанные документы по окончанию войны не должны стать вторым Будапештским меморандумом или Минскими соглашениями.
О чем еще заявил Рютте?
- Генсек НАТО также заверил, что внимание Альянса к безопасности Украины остается на самом высоком уровне и не ослабевает, несмотря на многочисленные глобальные вызовы. Он подтвердил неизменную и приоритетную поддержку Киева.
- Марк Рютте сообщил, что с прошлого лета через программу PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) поступило около 75% всех ракет, которые идут непосредственно на фронт, и 90% боеприпасов для систем ПВО.
- Отдельно он отметил, что государства НАТО вместе с Украиной разрабатывают новое оружие и оперативно поставляют его. По его словам, НАТО учится у Украины, которая "применяет инновации уникальным способом".