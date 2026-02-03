Как только будет соглашение, появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка на море, – Рютте

Сразу после достижения мирного соглашения, на территории Украины появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка на море от европейских союзников.

Такую информацию сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая в Верховной Раде Украины во вторник, 3 февраля.

Какие гарантии безопасности предоставят союзники?

Генеральный секретарь НАТО заявил, что Соединенные Штаты, Европа и Канада выразили готовность выдать определенные гарантии безопасности Украины после достижения мирного соглашения, а коалиция желающих достигла прогресса в их проектировании.

По словам Марка Рютте, в случае заключения вышеупомянутого соглашения, в Украине сразу появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе, а также поддержка на море тех стран НАТО, которые ранее согласились помогать в обеспечении мира.

Как только будет достигнуто мирное соглашение, появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка на море,

– сказал он.

Другие члены НАТО будут помогать другим способом. Марк Рютте отметил, что, по его мнению, подписанные документы по окончанию войны не должны стать вторым Будапештским меморандумом или Минскими соглашениями.

О чем еще заявил Рютте?