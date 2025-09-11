Владимир Путин пытается максимально изолировать правящую верхушку от последствий войны. Например, Кремль выстроил систему мобилизации, основанную на вербовке россиян из сельской местности или нацменьшинств, предлагая им большие зарплаты, но это также имеет побочный эффект. Российская экономика начинает сталкиваться с нехваткой рабочей силы, в частности в шахтах, нефтеперерабатывающей промышленности и сельском хозяйстве.

И худшим сценарием для Путина будет, если эти последствия почувствуют олигархи в Москве и Санкт-Петербурге. Такое мнение в интервью 24 Каналу озвучил ветеран армии США Пол Левандовский, который убежден, что этот сценарий гораздо ближе, чем многие считают. Больше об этом и какое преимущество Украина имеет над Россией – читайте далее в материале.

С какой проблемой столкнулись в России?

Генштаб сообщил о более 1 миллионе 88 тысяч российских военных потерь с начала полномасштабного вторжения. Для современной России 1,1 миллиона потерь – это беспрецедентно, если сравнивать с прошлыми войнами. Видите ли вы признаки того, что российская армия деморализована? Могут ли цифры потерь повлиять на российское общество или руководство?

Конечно. Владимир Путин неустанно работал над созданием системы вербовки, обучения и дальнейшего развертывания солдат, которая бы изолировала людей, находящихся у власти в России, от любых реальных последствий войны. Вот почему он вербует людей в сельской местности, где уровень бедности выше, часто это языковые или этнические меньшинства. Это люди в регионах и из семей, которые почти не имеют политической и экономической власти в России.

Это одна из причин, почему высокие зарплаты, которые предлагает Россия, такие привлекательные. Но это также имеет побочный эффект, своеобразное вынесение войны за пределы российского общества, которое могло бы повлиять на диктатора вроде Владимира Путина. Это россияне, проживающие в Санкт-Петербурге или Москве, владеющие бизнесом. Если война коснется их, то это будет худший сценарий для Путина.

Сейчас потери, по крайней мере в эмоциональном смысле, кажутся изолированными от общественности или от этой ее части. Но проблема, с которой начинают сталкиваться российские олигархи, заключается в том, что это не просто миллион случайных россиян. Это мужчины призывного возраста, физически здоровые. Это россияне, которые должны были бы работать в российских шахтах, в нефтегазовой отрасли, в сельском хозяйстве. Этого не происходит.

Поэтому появляются сообщения о том, что экономика испытывает недостаток не столько солдат, хотя в них тоже есть потребность, сколько трудоспособных работников, способных обеспечивать работу этих отраслей. Каждая крупная российская отрасль тратит все больше на рабочую силу, при этом остается все меньше рынков сбыта для ее товаров и услуг.

Полное интервью с ветераном США: смотрите видео

Но почему в России недостаточно людей для работы в этих отраслях? Что такое миллион людей для такой огромной страны?

Да, в России есть от 50 до 100 миллионов человек. Но надо помнить, что до этой войны в России уже был демографический кризис. А это означало, что это стареющая страна – одна из самых старых в Европе с точки зрения низкой рождаемости. Это также связано с тем, что российские мужчины имеют очень низкую продолжительность жизни по сравнению со странами Европы – ориентировочно 65 лет. Для сравнения, средняя продолжительность жизни мужчин во Франции или Германии почти 80 лет.

Ключевые отрасли для российской экономики и олигархов, где занято много мужчин, – это сельское хозяйство, нефтегазовая сфера, тяжелое машиностроение, горнодобывающая промышленность. Дело не столько в том, что они не могут найти женщин или молодых работников для выполнения этой работы, хотя их не хватает. Дело в том, что прежде всего это бьет по тем отраслям, которые обычно и черпают трудовые ресурсы из этой демографической группы здоровых мужчин, которые не настолько старые, чтобы не работать, и не настолько молодые, чтобы еще учиться или находиться за границей.

Самое большое преимущество Украины над Россией

В ночь на 7 сентября Россия нанесла крупнейший с 2022 года авиаудар с использованием более 800 беспилотников и 13 ракет. Украинская ПВО остановила большинство из них, но мирные жители все равно погибли, в частности годовалый ребенок. Сможет ли оборона Украины идти в ногу с возросшим производством дронов и ракет в России?

На этот вопрос сложно дать однозначный ответ, потому что это не столько статическая проблема, как игра в кошки-мышки между технологиями противовоздушной обороны и российскими "Шахедами", которые значительно усовершенствовались. Я видел видео с такими, которые имеют что-то вроде встроенной системы наведения на базе ИИ, способной выполнять маневры уклонения. Они пытались уклониться от ПВО.

Мы снова видим гонку вооружений. С одной стороны, новые технологии ПВО способны эффективно сбивать российские ударные дроны, а с другой – сами эти дроны, поскольку россияне постоянно пытаются внедрять инновации и находить способы обхода систем ПВО.

Самое большое преимущество Украины в том, что она имеет очень сильную оборонную технологическую промышленность. Она имеет замечательный процесс для разработки и масштабирования новых технологий очень быстро на поле боя. Самая большая конкуренция происходит между Украиной, которую поддерживают многие западные инженерные фирмы, и многими западными компаниями, которые хотят экспериментировать с этими новыми технологиями.

Они предложат их Украине или помогут ей в разработке самодельных версий и доставке их на место. А в России такого не очень много. Есть свидетельства того, что Китай занимается чем-то подобным к облегченной версии такой поддержки, предоставляя России технологическую помощь. Но непонятно, происходит ли это в тех же масштабах, как между западными технологическими компаниями и украинскими оборонными технологиями.

Вы упомянули о дроне с искусственным интеллектом. Есть ли они в Украине?

Я не могу точно сказать. Если бы мне нужно было сделать ставку, то я поставил бы на то, что их уже тестируют в полевых условиях. Но что-то однозначное мне никогда не сообщили бы.

Нужно ли этим дронам мощное программное обеспечение?

Общий принцип, по которому работают украинские ударные дроны и наиболее обсуждаемая схема их применения – это преодоление российских радиоэлектронных помех при относительно низкой стоимости. Поэтому очевидно, что оптоволоконные дроны способны на это. Катушки с оптоволокном сейчас намного легче и дешевле, чем даже год назад.

Но если Вооруженные Силы Украины смогут найти способ установить даже небольшой процессор с искусственным интеллектом, небольшой "мозг" ИИ, на дрон с камерой, то им останется только научить БПЛА выполнять последнее – 200 метров удара, потому что именно там российские глушилки будут эффективными. Это одна из причин, почему, как мне кажется, в ВСУ существуют программы, которые предлагают поощрение подразделений за запись успешных ударов по российским целям.

Идея заключается в том, чтобы создать библиотеку учебных данных о том, как выглядит успешный удар, чтобы программное обеспечение могло затем узнать, как успешный FPV-дрон наносит удар по танку или пехоте, как выглядит такой удар. Как только у вас появляется это программное обеспечение, его легко установить в каждый из этих модулей искусственного интеллекта и затем применить в ударных дронах.

Я смотрела видео из Китая, как эти дроны работают вместе, и также следила за тем, как работают тайваньские беспилотники. У них есть основной дрон, который управляет остальными, а маленькие дроны как дети просто следуют за ним. Их главная задача – не стать целью для чего-то, не столкнуться, не разбиться, добраться до места и выполнить все, что нужно. Если такое есть на передовой у российской стороны, это очень страшно.

Я всегда скептически отношусь к ярким новым технологиям, потому что и Россия, и Китай печально известны тем, что разрабатывают прототипы технологий, которые они не могут масштабировать и часто они основаны на мошенничестве. Например, Россия много лет назад заявляла, что имеет стелс-истребитель на уровне американских F-22 или F-35. После четырех лет российского вторжения стелс-истребитель нигде не найти.

Ответ, очевидно, кроется в том, что россияне, возможно, смогли собрать один, два или три прототипа, но у них никогда не было возможности обслуживать его, фактически летать на нем в боевых условиях. Китайцы сделали то же самое с тем, что они называют стелс-истребителем 6-го поколения. Они выпустили несколько зернистых кадров и подумали, что это может быть стелс-истребитель. Но если у вас это есть, вы продемонстрируете это так, чтобы не оставлять место для двусмысленности.

Справка. Стелс-истребитель – это боевой самолет, разработанный с использованием технологий "стелс", которые делают его малозаметным для радиолокационных, инфракрасных и других систем наблюдения.

Когда я вижу такие технологии, это не значит, что они действительно разрабатываются, масштабируются и внедряются на поле боя. На каждый случай, когда это происходит у таких стран, как Россия и Китай, приходится как минимум 3 – 4 примера технологий, которые так и не становятся действительно боеспособными. Они не выдерживают испытаний в боевых условиях, не масштабируются и служат больше пропагандой и средством запугивания.

Угроза для Путина: какой сценарий может воплотиться в России?

Путин считает, что армия Украины иссякнет раньше, чем экономика России. Насколько реалистичным является это ожидание?

Я не в курсе конкретных расчетов по численности призыва в Украине и России, но считаю важным то, что говорится не столько о коллапсе российской экономики, как о давлении на те части российского общества, которые Путин должен усмирить. Существует очень мало абсолютных диктаторов, которые действительно имеют полную лояльность и власть всего окружения.

Они будто находятся на вершине нестабильной пирамиды, и именно тех, кто сразу под ними и поддерживает их, приходится успокаивать. Подумайте о ближайшем окружении любого диктатора. Речь идет не так о том, чтобы разрушить российскую экономику каким-то способом, как о создании среды, в которой критическое число российских олигархов или силовиков соберется и скажет, что они не могут продолжать так действовать.

Как только эта критическая масса соберется вместе, можно будет увидеть угрозы для Путина. Это могут быть реальные и драматические попытки свергнуть и заменить диктатора, а могут быть и менее драматические. Путин остается у власти как фигура, но решения начинают приниматься без его участия, а его заставляют с ними соглашаться. Думаю, этот сценарий гораздо ближе, чем люди думают.

Опять же, если я не в курсе численности украинского призыва, то точно не в теме внутренних дел путинских олигархов и силовиков. Но есть тенденция в России, по крайней мере два случая, о которых я могу вспомнить за последние 2 – 3 месяца, когда высокопоставленных российских генералов и чиновников сажают в тюрьму, лишают их имущества и званий. Иногда даже их семьи обвиняют и лишают собственности в рамках кампании, которая по сути является формой принуждения.

Кажется, что Путин все больше сигнализирует, что не может просто давать им пряники, то есть возможности обогащаться им и их семьям. Все чаще он полагается на кнут, то есть на угрозы и принуждение. Но с точки зрения построения стабильной системы, принуждение также не работает, особенно попытки заставить миллиардеров и высокопоставленных военных чиновников. Они – группа людей, которая нелегко поддается принуждению.

Какая поддержка Украины является самой реалистичной?

Может ли обновленная "Коалиция желающих" предоставить гарантии безопасности и изменить баланс сил на поле боя?

Я так не считаю, потому что даже "Коалиция желающих" признает, что лучший вариант, о котором она может говорить, это миротворческие силы. Вооруженные силы Западной Европы имеют очень ограниченные возможности по производству собственных систем вооружения и обеспечения армии, способной сдерживать такое государство как Россия.

Речь идет об армии, состоящей из не менее 100 тысяч солдат, и полностью зависимой от ресурсов США в вопросе превосходства в воздухе, логистике, разведке. Поэтому часть пакета гарантий безопасности – это идея о том, что при развертывании небольшого передового подразделения, именно этот фактор будет сдерживать Россию от ликвидации этого подразделения.

Например, можно предположить, что Путин не будет ликвидировать небольшой контингент немецких войск, потому что он испугается, что полностью отмобилизованные немецкие военные дадут отпор. Если нет полностью отмобилизованной армии, то не понятно, что обеспечивает эти гарантии безопасности.

В случае Соединенных Штатов – за каждым американским солдатом, находящимся в любой точке мира, стоит огромная армия. Однако гарантии безопасности или миротворческие силы, или силы для обеспечения спокойствия, эффективны настолько, насколько сильна военная поддержка, которая стоит за ними. Европейцы сейчас и в недалеком будущем не будут иметь таких резервов.

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что гарантии безопасности нашей стране не нужны. Это электоральный ужас для европейских политиков. Вместо этого он призывает к масштабным поставкам оружия Украине, усилению ПВО, интеграции с ЕС и юридической поддержке ударов вглубь России.

Это более реалистичный и приемлемый сценарий с точки зрения избирателей Западной Европы. Многие западноевропейские страны нуждаются в большем экономическом стимулировании. Это справедливо и для США. Во время экономического спада часто военные расходы могут подстегнуть экономику, которая замедляется.

Например, в Германии возникнут трудности на выборах, если правительство согласится отправить свое войско в Украину. Это может быть не так уж и полезно. Однако им, вероятно, гораздо больше понравится, когда их оборонная промышленность будет получать государственные заказы на миллиарды долларов. Это может показать разницу между экономикой в рецессии и той, которая уверенно развивается.

Владимир Путин доказал, что развивать экономику несмотря на масштабный режим санкций, по крайней мере в первые три года войны, ему позволили государственные расходы на оборону. Поэтому такой сценарий был бы гораздо более приемлемым для европейцев или же более взаимовыгодным.

Американский президент на днях должен объявить о санкциях?

Я придаю очень мало значения заявлениям Белого дома. Это очень трудно для них. Это также может ничего не значить, а может изменить правила игры. Однако завтра все вернется обратно. Мы уже имели 15-й двухнедельный дедлайн от Белого дома. Так что, считаю, не надо это отмечать в своем календаре как важное событие.

США еще не определили свою роль в гарантиях безопасности, о которых говорят европейцы. Если бы американские добровольцы, которых тысячи в Украине в международных батальонах или в украинской армии, были официально представлены – можно только представить, как это изменило бы ситуацию на фронте. Война бы закончилась через минуту.

Для этого даже не потребуются американские наземные войска. Наиболее показательным событием для меня стало то, что Израиль нанес удары по иранскому правительству в Тегеране.

Напомню, что иранская противовоздушная оборона была спроектирована и закуплена у России. Это было ключевой частью их сотрудничества. Российские военные прибыли в Иран и помогли иранцам наладить систему ПВО. По сути они продали Ирану идею, что, мол, российские системы ПВО победили украинскую армию, обученную по стандартам НАТО.

Израильтяне, которые были вооружены F-35 и действительно передовыми американскими системами, прорвали иранскую противовоздушную оборону, и те не оказали никакого сопротивления. Израиль не потерял ни одного самолета. По моему мнению, присутствие американских войск на земле было бы почти лишним, учитывая, что предоставление полного господства в воздухе, возможности наносить удары, даже если бы США отказались бить по территории суверенной России, а только по оккупированной части Украины, – все равно это означало бы полную беспомощность российской армии перед этим.

Сейчас стало очевидным, что господство в воздухе все еще может быть решающим фактором, если у тебя есть технологии, позволяющие преодолевать системы ПВО.

Будет ли реализовано соглашение с США о редкоземельных минералах?

Есть мнение, что Украина подписала невыгодное соглашение по полезным ископаемым с США и при этом получила мало военной помощи. Согласны ли вы, что это несправедливый обмен?

Да, согласен. Сесть за стол переговоров, заставить Украину пойти на такое соглашение, о котором министр финансов США Скотт Бессент говорил, мол, это так же хорошо, как и гарантии безопасности. Однако текст соглашения оставляет много вопросов, которые еще придется проработать. Во многих пунктах говорится, что тот или иной аспект будет определен позже. А в США основные соглашения должны быть ратифицированы Конгрессом.

Предполагаю, что так было до сих пор в Украине. Поэтому я скептически отношусь к идее, что такие соглашения нельзя пересмотреть или откатить назад. Да, это плохая сделка. Маловероятно, что она будет реализована в течение ближайших 10 лет.

Какое преимущество на фронте имеют ВСУ?

Как считаете, удалось ли России сократить разрыв с Украиной по количественному уровню использования беспилотников?

По моему мнению, существует фундаментальная проблема, с которой сталкивается Россия, в отличие от Украины. Стратегия России заключается в наступлении. Российские войска должны выходить из подготовленных позиций и наступать, пересекать поле и дороги. Это создает дополнительные возможности для ударов, которых Украина не имеет.

Россия может производить больше беспилотников. Вероятно, она способна производить примерно столько же, сколько и Украина. Однако украинские солдаты еще могут воспользоваться тем, что российским военным приходится наступать. Украина же этого не делает. Обе стороны пытаются разорвать логистику и маршруты снабжения друг друга с помощью этих беспилотников.

Однако россиянам гораздо сложнее, потому что им приходится продвигаться на новую позицию, а затем строить логистическую линию для ее поддержки. Все это объясняет большую разницу в потерях Украины и России.

Украинцы даже не могут собрать урожай из-за российских беспилотников, которые убивают фермеров, пока те работают. Также люди на Херсонщине не могут пойти на похороны, потому что российские беспилотники атакуют их во время церемонии прощания.

Создается впечатление, что Россия все больше сбрасывает маску и фактически демонстрирует, что международное сообщество не заставит ее отвечать за военные преступления. Нет причин россиянам нагло нападать на мирных жителей, на похоронные процессии и даже не делать вид, что они думают, что это будет иметь последствия.

О поведении Трампа, который не может реализовать ни одной сделки

Если Дональд Трамп уважает силу только диктаторов, которыми он восхищается, но не лидеров, которые пытаются ему льстить, потому что думает, что те, кто ему льстит, являются неудачниками, – означает ли это, что европейские лидеры должны быть жестче по отношению к Трампу?

В этом есть доля правды. Мы никогда не видели, чтобы Трамп вел тяжелую борьбу и побеждал. Мне нравится, как он решает некоторые свои юридические вопросы. Однако он никогда не сталкивался лицом к лицу и не противостоял любой институции в Соединенных Штатах.

У него есть университеты, компании, почти все учреждения в США, которые утверждают, что несут определенные ценности или этику. Трамп просто требовал от них прекратить вести себя определенным образом. Они так и делали. А небольшое количество из тех, кто действительно противостоял ему, довольно быстро сдалась. Поэтому европейским лидерам надо быть жесткими.

В определенный момент они поймут, что заключить сделку с ним с помощью лести, является не надежной стратегией, ведь Трамп постоянно меняет свое мнение. Он объявил о не менее чем трех окончательных соглашениях с Китаем. Однако ни одно из них не было реализовано. Поэтому в определенный момент европейским лидерам, Индии, каждой стране, которая имеет дело с ним, придется признать, что хорошей сделки здесь не будет.

Это как сделка с Путиным. Трамп ведет себя так же как те люди, которыми он восхищается. А Путин рассматривает сделки, как возможность эксплуатировать кого-то. Поэтому нет никакой постоянной сделки, которую можно заключить с Трампом. Остается единственная стратегия – просто игнорировать его. Однако это плохо для Соединенных Штатов.

Украине нужна поддержка со стороны Соединенных Штатов, поэтому должны найти подход к Трампу. Можно предположить, что для президента с таким огромным эго, лесть и уважение – это способ наладить контакт и построить серьезные отношения с Соединенными Штатами, но это не так.

Вы не можете построить отношения с кем-то, кто не имеет устойчивых убеждений или устойчивой политики в течение длительного времени, потому что не знаете, что они хотят услышать в конкретный момент.

Это если бы я пытался достичь перемирия с младенцем. Сейчас он хочет почитать, за 30 секунд – поесть. Младенец не имеет четкой политики, убеждений или желаний, и с ним нельзя договориться, ведь это – ребенок. Если вы почитаете аккаунт президента в соцсетях, можно прийти к выводу, что он имеет черты, которые делают его похожим на истерика.