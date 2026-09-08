Трамп "присвоил" Исландию, Канаду, Мексику и только: мир реагирует на карту стран под флагом США

Президент Трамп опубликовал в социальных сетях карту ряда стран под американским флагом. В связи с этим министр иностранных дел Исландии вызвал посла США на встречу; на этот инцидент отреагировали и в других странах.

Об этом пишет RUV.

Как мир реагирует на карту Трампа

Трамп опубликовал карту, на которой под американским флагом изображены Канада, Мексика, Гренландия, Исландия и ряд стран Карибского бассейна, в частности Куба, Ямайка, Багамы и Доминиканская Республика.

Фото было опубликовано после того, как ЕС объявил об инвестициях в спутниковую сеть Гренландии.

Сам Трамп не уточнил, почему он опубликовал карту, и к посту не добавил никакого текста.

Послу США Биллу Лонгу "была четко выражена позиция, что публикация является абсолютно неуместной". Стоит отметить, что он официально вступил в должность в прошлом месяце.

Пост Трампа / Фото из открытых источников

Премьер-министр Исландии Криструн Фростадоттир заявила, что публикация Трампа является оскорблением для исландцев, канадцев и гренландцев.

На мой взгляд, вот этот подтекст, который там заложен, абсурден. Такое высказывание является оскорблением для исландцев, канадцев и гренландцев. Мы должны четко выразить свою позицию по этому поводу. Нет ничего смешного или нормального в том, чтобы высмеивать суверенитет государств, особенно сегодня, когда это не является само собой разумеющимся,

– подчеркнула она.

На выходку Трампа отреагировала и премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

"Правительство Гренландии и народ Гренландии неоднократно заявляли, что не хотят быть американцами. Надеюсь, что у кого-либо нет по этому поводу сомнений – ни в США, ни в остальном мире. Именно народ Гренландии должен решать свое будущее. И, конечно, Гренландия не продается", – отметила она.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум также отреагировала на заявление американского президента. Она подчеркнула, что ее страна не была и не станет колонией или протекторатом другого государства.

"Мы гордимся тем, что являемся свободным, независимым и суверенным государством", – подчеркнула Шейнбаум.

Напомним, что интерес Трампа к Гренландии на протяжении последних полутора лет был очевиден. Например, президент ранее публиковал в социальных сетях фотографию Гренландии с американским флагом или другими символами Соединенных Штатов, а также с изображением самого себя. Американский президент уверен, что США смогут получить контроль над Гренландией к 2029 году.

У Трампа были территориальные претензии и к Канаде, Венесуэле, Панаме.

А в последнее время он взялся переименовывать географические объекты, например, озеро Онтарио в "озеро Америка". Также он поддержал предложение изменить название штата Нью-Мексико на "Нью-Америка".