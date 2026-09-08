Свою позицию он озвучил в социальной сети Truth Social.

Почему США снова хотят что-то переименовать?

Дональд Трамп заявил, что ему нравится идея переименовать американский штат Нью-Мексико в "Нью-Америка". По его словам, с таким предложением якобы высказывались многие люди.

Многие предлагали изменить название Нью-Мексико – одного из штатов, где чаще всего происходят фальсификации на всех выборах, – на Нью-Америка. Это гораздо престижнее и красивее для жителей этого потенциально невероятного штата. Вау, мне это нравится,

– написал Трамп.

К своему посту глава Белого дома добавил видео, созданное с помощью ИИ. На нем Трамп якобы меняет название штата на дорожном знаке в Нью-Мексико, после чего танцует под песню YMCA группы Village People.

Трамп снова взялся за переименование: смотрите видео

Это не первая подобная инициатива Трампа по изменению географических названий. 3 сентября он предложил назвать Ормузский пролив в свою честь – "проливом Трампа".

Ранее Трамп также выступал за изменение названий других географических объектов. В частности, в январе 2025 года Министерство внутренних дел США издало распоряжение о переименовании Мексиканского залива в Американский.

А 27 августа Дональд Трамп подписал директиву о переименовании озера Онтарио в озеро Америка. Решение касается американских федеральных баз данных и официальных материалов.

Озеро Онтарио является одним из пяти больших озер и расположено между американским штатом Нью-Йорк и канадской провинцией Онтарио. В Канаде ранее заявляли, что не согласятся на одностороннее изменение названия водоема.

Министр промышленности Канады Мелани Жоли заявляла, что Оттава будет по-прежнему называть озеро Онтарио. Решение Трампа стало очередным эпизодом в напряженных отношениях между Вашингтоном и Оттавой. Американский президент регулярно критикует Канаду по торговым вопросам и ранее даже называл ее потенциальным 51-м штатом США.