Свою позицію він озвучив у соцмережі Truth Social.

Чому США знову хоче щось перейменувати?

Дональд Трамп заявив, що йому подобається ідея змінити назву американського штату Нью-Мексико на "Нью-Америка". За його словами, з такою пропозицією нібито виступали багато людей.

Багато хто пропонував змінити назву Нью-Мексико – одного зі штатів, де найчастіше трапляються фальсифікації на всіх виборах, – на Нью-Америка. Це значно престижніше й гарніше для жителів цього потенційно неймовірного штату. Вау, мені це подобається,

– написав Трамп.

До свого допису глава Білого дому додав відео, створене за допомогою ШІ. На ньому Трамп нібито змінює назву штату на дорожньому знаку в Нью-Мексико, після чого танцює під пісню YMCA гурту Village People.

Трамп знову взявся за перейменування: дивіться відео

Це не перша подібна ініціатива Трампа щодо зміни географічних назв. 3 вересня він запропонував назвати Ормузьку протоку на свою честь – "протокою Трампа".

Раніше Трамп також виступав за зміну назв інших географічних об'єктів. Зокрема, у січні 2025 року Міністерство внутрішніх справ США видало розпорядження про перейменування Мексиканської затоки на Американську.

А 27 серпня Дональд Трамп підписав директиву про перейменування озера Онтаріо на озеро Америка. Рішення стосується американських федеральних баз даних та офіційних матеріалів.

Озеро Онтаріо є одним із п'яти Великих озер і лежить між американським штатом Нью-Йорк та канадською провінцією Онтаріо. У Канаді раніше наголошували, що не погодяться на односторонню зміну назви водойми.

Міністр промисловості Канади Мелані Жолі заявляла, що Оттава продовжить називати озеро Онтаріо. Рішення Трампа стало черговим епізодом напружених відносин між Вашингтоном та Оттавою. Американський президент регулярно критикує Канаду через торгівельні питання та раніше навіть називав її потенційним 51-м штатом США.