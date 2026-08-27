Однак Канада вже заявила, що не визнає це рішення. Про це пише Bloomberg.

Що відомо про перейменування озера?

У четвер, 27 серпня, Дональд Трамп підписав директиву про перейменування озера Онтаріо на озеро Америка. Американський президент заявив, що зміна назви набуде чинності негайно.

Момент підписання указу: дивіться відео

Водночас підписаний указ доручає Міністерству внутрішніх справ США протягом 30 днів внести нову назву у федеральні бази даних та офіційні матеріали.

Трамп також пожартував, що після перейменування затоки та озера США можуть замислитися і над новою назвою для океану.

У нас є затока. У нас є озеро. Нам потрібен лише океан. Тож, можливо, нам доведеться змінити назву Атлантичного та/або Тихого океанів. Можливо, ми змінимо їх,

– сказав президент США.

Ймовірно, Трамп мав на увазі перейменування Мексиканської затоки на Американську затоку. У 2025 році він підписав відповідний указ, однак ця назва не отримала широкого міжнародного визнання.

Озеро Онтаріо є одним із п'яти Великих озер і розташоване на кордоні США та Канади – між американським штатом Нью-Йорк і канадською провінцією Онтаріо.

Канада вже дала зрозуміти, що не прийме одностороннє рішення Вашингтона. Ще після того, як Трамп уперше озвучив ідею перейменування, міністр промисловості Канади Мелані Жолі заявила: "Ми завжди називатимемо це озером Онтаріо. Крапка".

Після підписання указу вона не стала додатково коментувати це питання.

Рішення Трампа сталося на тлі напружених відносин між США та Канадою. Американський президент регулярно критикує Оттаву, звинувачуючи її у несправедливій торгівельній політиці, а також неодноразово називав її потенційним 51-м штатом США.

Канада вже давно обдирає нас у торгівлі,

– заявив Трамп, відповідаючи журналістам на запитання про те, яке послання він надсилає північному сусіду.

Торгівельна суперечка між країнами загострилася після того, як США запровадили мита на канадські товари. Канада у відповідь оголосила про власні тарифні заходи.

Водночас переговори між Вашингтоном та Оттавою на високому рівні наразі не відновилися.