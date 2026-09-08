Про це пише RUV.

Як реагує світ на карту Трампа

Трамп опублікував карту, на якій під американським прапором зображені Канада, Мексика, Гренландія, Ісландія та низка країн Карибського басейну, зокрема Куба, Ямайка, Багами та Домініканська Республіка.

Фото було опубліковано після того, як ЄС оголосив про інвестиції в Гренландію в супутникову мережу.

Сам Трамп не уточнив, чому він опублікував карту, і до допису не додав жодного тексту.

Послу США Біллу Лонгу "було чітко висловлено позицію, що публікація є абсолютно недоречною". Варто зауважити, що він офіційно вступив на посаду минулого місяця.

Допис Трампа / Фото з відкритих джерел

Прем'єра Ісландії Кріструн Фростадоттір заявила, що публікація Трампа є образою для ісландців, канадців і гренландців.

На мою думку, той підтекст, який там закладений, є абсурдним. Таке висловлювання є образою для ісландців, канадців та гренландців. Ми маємо чітко висловити свою позицію з цього приводу. Немає нічого смішного чи нормального в тому, щоб висміювати суверенітет держав, особливо сьогодні, коли це не є само собою зрозумілим,

– наголосила вона.

Відреагувала на витівку Трампа й прем'єра Данії Метте Фредеріксен.

"Уряд Гренландії та народ Гренландії неодноразово заявляли, що не бажають бути американцями. Сподіваюся, що ніхто не має щодо цього сумнівів – ані в США, ані в решті світу. Саме народ Гренландії має вирішувати своє майбутнє. І, звісно, Гренландія не продається", – зазначила вона.

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум теж відреагувала на американського президента. Вона наголосила, що її країна не була і не стане колонією чи протекторатом іншої держави.

"Ми пишаємося тим, що є вільною, незалежною та суверенною державою", – наголосила Шейнбаум.

Нагадаємо, що інтерес Трампа до Гренландії протягом останніх півтора року був очевидним. Наприклад, президент раніше публікував у соціальних мережах фотографію Гренландії з американським прапором або іншими символами Сполучених Штатів чи навіть себе. Американський президент впевнений, що США зможуть отримати контроль над Гренландією до 2029 року.

Були у Трампа територіальні претензії й до Канади, Венесуели, Панами.

А останнім часом він взявся перейменовувати географічні об'єкти, наприклад, озеро Онтаріо на "озеро Америка". Також він підтримав пропозицію змінити назву штату Нью-Мексико на "Нью-Америка".