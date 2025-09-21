Специальный посланник президента США Кит Келлог отметил, что его коллега Стив Уиткофф на самом деле не выступает только на стороне России. По его словам, он просто выполняет свою работу.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью Келлога Лорду Ашкрофту.

Смотрите также Никто не давит на Украину относительно каких-то территорий, – Ермак после встречи с Уиткоффом

Что сказал Келлог о позиции Уиткоффа?

Критики Дональда Трампа негативно относились и к назначенным им чиновникам. Так волна хейта прокатилась по одному из его ключевых советников Стива Уиткоффа, который является специальным посланником США по миротворческим миссиям.

Уиткоффа считают слишком пророссийским. Но Кит Келлог говорит, что он помогает Трампу иметь необходимые связи с российской стороной.

Стив – личный друг Дональда Трампа, и у него есть личные связи с Кириллом Дмитриевым, экономическим консультантом Путина. Это его направление. Я же придерживаюсь своего,

– заметил Келлог.

Генерал добавил, что он вместе с Уиткоффом вместе работают бок о бок в офисах, в Белом доме и в Государственном департаменте. Чиновники координируют свои действия и имеют гармоничные отношения.

Напомним! Генерал-лейтенант армии США в отставке Кит Келлог сейчас занимает должность специального посланника по делам Украины в администрации Дональда Трампа. Его главной задачей является ведение переговоров и участие в формировании мира между Украиной и Россией. Бизнесмен Стив Уиткофф является специальным посланником США на Ближнем Востоке. Он является посредником-дипломатом в конфликтах в Секторе Газа и Украине.

Что известно об отношениях Уиткоффа с Россией?