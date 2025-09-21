Спеціальний посланець президента США Кіт Келлог зазначив, що його колега Стів Віткофф насправді не виступає лише на боці Росії. За його словами, він просто виконує свою роботу.

Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Келлога Лорду Ашкрофту.

Що сказав Келлог про позицію Віткоффа?

Критики Дональда Трампа негативно ставилися й до призначених ним посадовців. Так хвиля хейту прокотилася щодо одного з його ключових радників Стіва Віткоффа, який є спеціальним посланником США з миротворчих місій.

Віткоффа вважають надто проросійським. Але Кіт Келлог говорить, що він допомагає Трампу мати необхідні зв'язки з російською стороною.

Стів – особистий друг Дональда Трампа, і в нього є особисті зв’язки з Кирилом Дмитрієвим, економічним консультантом Путіна. Це його напрямок. Я ж дотримуюся свого,

– зауважив Келлог.

Генерал додав, що він разом з Віткоффом разом працюють пліч-о-пліч в офісах, у Білому домі та в Державному департаменті. Посадовці координують свої дії та мають гармонійні стосунки.

Нагадаємо! Генерал-лейтенант армії США у відставці Кіт Келлог наразі обіймає посаду спеціального посланника зі справ України в адміністрації Дональда Трампа. Його головним завданням є ведення переговорів та участь у формуванні миру між Україною та Росією. Бізнесмен Стів Віткофф є спеціальним посланцем США на Близькому Сході. Він є посередником-дипломатом у конфліктах у Секторі Гази та Україні.

Що відомо про стосунки Віткоффа з Росією?