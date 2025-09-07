Си Цзиньпин уже принял решение о нападении на Тайвань, но ждёт момента, – британский полковник
Китай готовит военную технику для возможного вторжения на Тайвань, но реализация зависит от экономических условий, как отметил британский полковник Филип Ингрем.
Несмотря на многолетнюю подготовку, возможное вторжение на Тайвань может обернуться катастрофой из-за сильной обороны острова и экономических санкций.
Китай активно развивает технику, способную обеспечить десантные операции на островах. Это подпитывает дискуссии о возможной подготовке Пекина к действиям против Тайваня.
В эфире 24 Канала британский полковник в отставке Филип Ингрем отметил, что Си Цзиньпин внимательно наблюдает за провалами России в Украине и может ждать момента, когда экономическая ситуация позволит ему принять решительные шаги.
Китай готовит армию к захвату Тайваньских островов
Филип Ингрэм отметил, что Пекин инвестирует в создание техники, необходимой для десантных операций. В частности, он привел пример барж со стометровыми трапами, которые можно соединять между собой для формирования плавучих гаваней – по образцу тех, что союзники применяли во время высадки в Нормандии во Второй мировой войне.
У этих конструкций только одна цель, и они чрезвычайно дорогие в производстве и обслуживании. Все это свидетельствует о том, что Си Цзиньпин уже принял решение о вторжении на Тайвань,
– объяснил Ингрэм.
По его мнению, Пекин взвешивает, выдержит ли санкционное давление и внутренние вызовы, поэтому момент нападения будет определяться экономикой.
Почему вторжение может обернуться катастрофой?
Ингрэм отметил, что даже несмотря на многолетнюю подготовку, вторжение на Тайвань не будет легким. Остров имеет разветвленную систему обороны, способную нанести серьезные потери агрессору.
Если Китай нападет в неподходящий момент, это может обернуться катастрофой. Тайвань создал серьезную систему обороны, и это точно не будет простой операцией,
– отметил британский полковник в отставке.
Он добавил, что внутренние проблемы Китая могут подтолкнуть Си Цзиньпина к агрессии, как это сделал Владимир Путин, пытаясь отвлечь недовольство своим режимом войной против Украины. Именно поэтому китайский лидер внимательно отслеживает развитие событий на фронте.
Что известно о действиях Китая на международной арене?
- США и Китай остаются в состоянии торговых войн. В 2025 году Вашингтон ввел высокие пошлины на китайские товары, на что Пекин ответил повышением тарифов в ответ. После этого стороны договорились о приостановлении пошлин, но их экономики постепенно отдаляются друг от друга.
- Пекин публично отрицает оказание помощи России, но при этом сохраняет активные экономические связи. Речь идет о поставках товаров двойного назначения и рост объемов закупок энергоресурсов.
- В Китае состоялся масштабный военный парад с участием лидеров России, Северной Кореи и Ирана. На нем был продемонстрирован широкий арсенал ракет, беспилотников и другой техники.