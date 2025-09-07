Китай активно развивает технику, способную обеспечить десантные операции на островах. Это подпитывает дискуссии о возможной подготовке Пекина к действиям против Тайваня.

В эфире 24 Канала британский полковник в отставке Филип Ингрем отметил, что Си Цзиньпин внимательно наблюдает за провалами России в Украине и может ждать момента, когда экономическая ситуация позволит ему принять решительные шаги.

Китай готовит армию к захвату Тайваньских островов

Филип Ингрэм отметил, что Пекин инвестирует в создание техники, необходимой для десантных операций. В частности, он привел пример барж со стометровыми трапами, которые можно соединять между собой для формирования плавучих гаваней – по образцу тех, что союзники применяли во время высадки в Нормандии во Второй мировой войне.

У этих конструкций только одна цель, и они чрезвычайно дорогие в производстве и обслуживании. Все это свидетельствует о том, что Си Цзиньпин уже принял решение о вторжении на Тайвань,

– объяснил Ингрэм.

По его мнению, Пекин взвешивает, выдержит ли санкционное давление и внутренние вызовы, поэтому момент нападения будет определяться экономикой.

Почему вторжение может обернуться катастрофой?

Ингрэм отметил, что даже несмотря на многолетнюю подготовку, вторжение на Тайвань не будет легким. Остров имеет разветвленную систему обороны, способную нанести серьезные потери агрессору.

Если Китай нападет в неподходящий момент, это может обернуться катастрофой. Тайвань создал серьезную систему обороны, и это точно не будет простой операцией,

– отметил британский полковник в отставке.

Он добавил, что внутренние проблемы Китая могут подтолкнуть Си Цзиньпина к агрессии, как это сделал Владимир Путин, пытаясь отвлечь недовольство своим режимом войной против Украины. Именно поэтому китайский лидер внимательно отслеживает развитие событий на фронте.

Что известно о действиях Китая на международной арене?