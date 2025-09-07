Китай активно розвиває техніку, здатну забезпечити десантні операції на островах. Це підживлює дискусії про можливу підготовку Пекіна до дій проти Тайваню.

В ефірі 24 Каналу британський полковник у відставці Філіп Інгрем зазначив, що Сі Цзіньпін уважно спостерігає за провалами Росії в Україні та може чекати моменту, коли економічна ситуація дозволить йому ухвалити рішучі кроки.

Китай готує армію до захоплення Тайванських островів

Філіп Інгрем зауважив, що Пекін інвестує у створення техніки, необхідної для десантних операцій. Зокрема, він навів приклад барж зі стометровими трапами, які можна з'єднувати між собою для формування плавучих гаваней – за зразком тих, що союзники застосовували під час висадки у Нормандії у Другій світовій війні.

У цих конструкцій лише одна мета, і вони надзвичайно дорогі у виробництві та обслуговуванні. Все це свідчить про те, що Сі Цзіньпін уже ухвалив рішення про вторгнення на Тайвань,

– пояснив Інгрем.

На його думку, Пекін зважує, чи витримає санкційний тиск і внутрішні виклики, тож момент нападу визначатиметься економікою.

Чому вторгнення може обернутися катастрофою?

Інгрем наголосив, що навіть попри багаторічну підготовку, можливе вторгнення на Тайвань не буде легким. Острів має розгалужену систему оборони, здатну завдати серйозних втрат агресору.

Якщо Китай нападе у невідповідний момент, це може обернутися катастрофою. Тайвань створив серйозну систему оборони, і це точно не буде простою операцією,

– зазначив британський полковник у відставці.

Він додав, що внутрішні проблеми Китаю можуть підштовхнути Сі Цзіньпіна до агресії, як це зробив Володимир Путін, намагаючись відвернути невдоволення своїм режимом війною проти України. Саме тому китайський лідер уважно відстежує розвиток подій на фронті.

Що відомо про дії Китаю на міжнародній арені?