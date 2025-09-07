Сі Цзіньпін вже ухвалив рішення про напад на Тайвань, але чекає моменту, – британський полковник
- Китай готує військову техніку для можливого вторгнення на Тайвань, але реалізація залежить від економічних умов, як зазначив британський полковник Філіп Інгрем.
- Попри багаторічну підготовку, можливе вторгнення на Тайвань може бути катастрофою через сильну оборону острова та економічні санкції.
Китай активно розвиває техніку, здатну забезпечити десантні операції на островах. Це підживлює дискусії про можливу підготовку Пекіна до дій проти Тайваню.
В ефірі 24 Каналу британський полковник у відставці Філіп Інгрем зазначив, що Сі Цзіньпін уважно спостерігає за провалами Росії в Україні та може чекати моменту, коли економічна ситуація дозволить йому ухвалити рішучі кроки.
Китай готує армію до захоплення Тайванських островів
Філіп Інгрем зауважив, що Пекін інвестує у створення техніки, необхідної для десантних операцій. Зокрема, він навів приклад барж зі стометровими трапами, які можна з'єднувати між собою для формування плавучих гаваней – за зразком тих, що союзники застосовували під час висадки у Нормандії у Другій світовій війні.
У цих конструкцій лише одна мета, і вони надзвичайно дорогі у виробництві та обслуговуванні. Все це свідчить про те, що Сі Цзіньпін уже ухвалив рішення про вторгнення на Тайвань,
– пояснив Інгрем.
На його думку, Пекін зважує, чи витримає санкційний тиск і внутрішні виклики, тож момент нападу визначатиметься економікою.
Чому вторгнення може обернутися катастрофою?
Інгрем наголосив, що навіть попри багаторічну підготовку, можливе вторгнення на Тайвань не буде легким. Острів має розгалужену систему оборони, здатну завдати серйозних втрат агресору.
Якщо Китай нападе у невідповідний момент, це може обернутися катастрофою. Тайвань створив серйозну систему оборони, і це точно не буде простою операцією,
– зазначив британський полковник у відставці.
Він додав, що внутрішні проблеми Китаю можуть підштовхнути Сі Цзіньпіна до агресії, як це зробив Володимир Путін, намагаючись відвернути невдоволення своїм режимом війною проти України. Саме тому китайський лідер уважно відстежує розвиток подій на фронті.
Що відомо про дії Китаю на міжнародній арені?
- США та Китай залишаються у стані торгівельних війн. У 2025 році Вашингтон запровадив високі мита на китайські товари, на що Пекін відповів підвищенням тарифів у відповідь. Після цього сторони домовилися про призупинення мит, але їхні економіки поступово віддаляються одна від одної.
- Пекін публічно заперечує надання допомоги Росії, але при цьому зберігає активні економічні зв’язки. Йдеться про постачання товарів подвійного призначення та зростання обсягів закупівель енергоресурсів.
- У Китаї відбувся масштабний військовий парад за участю лідерів Росії, Північної Кореї та Ірану. На ньому було продемонстровано широкий арсенал ракет, безпілотників та іншої техніки.