Військовий аналітик Ян Матвєєв розповів 24 Каналу, що Сі Цзіньпін зібрав лідерів різних країн не для того, щоб об'єднатися з ними у якусь коаліцію. Навпаки, його метою, ймовірно, було продемонструвати, що це його васали. Зокрема Китаю дуже вигідно купляти природні ресурси путінської Росії за низькими цінами.

"Путін зараз дуже сильно залежить від Пекіну, адже Сі Цзіньпін продовжує допомагати йому у війні (проти України – 24 Канал)", – сказав він.

Наскільки потужна китайська зброя?

Ян Матвєєв зауважив, що парад у Китаї виглядав дуже ефектно. Там було дуже багато ракет, різноманітної техніки та безпілотників.

З однієї сторони це виглядає загрозливо, проте з іншої – китайські ракети не мають практичного застосування, хоч ніхто й не сумнівався, що у Китаю є багато зброї. Зрозуміло, що Сі Цзіньпіну треба хизуватись цим перед власним народом, своїми союзниками-васалами та показувати потужності противником,

– зауважив він.

Військовий аналітик підкреслив, що величезні безпілотники китайської армії виглядали дуже ефектно на параді, але в умовах реальної війни вони є недостатньо ефективними у порівнянні із набагато меншими дронами.

Великі дрони – як літаки, тому їх збиватимуть потужні системи протиповітряної оборони. У небі ж панують маленькі безпілотники,

– висловився він.

Тому основна небезпека виробництва озброєння полягає у масштабах виготовлення невеликих дронів. Китай не показував такі екземпляри на параді, проте, за словами Матвєєва, у Сі Цзіньпіна, ймовірно, такі процеси також налагодженні.

Це може бути одна із головних прихованих загроз зі сторони військової промисловості Пекіну.

Що відомо про військовий парад у Китаї?