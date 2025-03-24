Китай заинтересован в миротворческой миссии в Украине: как это сломает российский нарратив

Китай обратился к Евросоюзу рассмотреть возможность привлечь своих миротворцев к миссии в Украине. По данным западных СМИ, в Брюсселе поддерживают такую идею, ведь это может способствовать изменениям в отношении Москвы к миротворцам.

Политолог, глава Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко отметил в разговоре с 24 Каналом, что присутствие в Украине миротворцев из Китая может быть фактором давления на Россию. В то же время партнеры Украины ведут переговоры относительно сразу двух миротворческих миссий, которые могут быть размещены в Украине – ООН и "коалиции желающих".

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Китай хочет стать бенефициаром окончания войны

Чаленко отметил, что в случае привлечения миротворцев из Китая к европейской "коалиции желающих", нельзя исключать конфликта, например, с Японией, если она также согласится отправить свой миротворческий контингент в Украину.

На техническом уровне возможны определенные нюансы, ведь у Китая натянутые отношения с Японией, так же как и с Австралией, которая тоже могла бы присоединится к "коалиции желающих",

– отметил политолог.

В то же время присутствие китайских миротворцев, по его мнению, помогло бы сломать нарратив россиян о том, что якобы под видом или "коалиции желающих", или миссии Европейского Союза в Украине будут находиться войска НАТО.

Обратите внимание! МИД Китая не подтвердило информацию о том, что страна ищет возможность принять участие в миротворческой миссии в Украине. В то же время Пекин будет продолжать продвигать идею мирных переговоров и создания условий для прекращения огня и окончания "конфликта в Украине".

Однако он отметил, что США могут крайне негативно воспринять такую идею, потому относительно этого вопроса еще будут продолжаться переговоры.

В целом возможность китайской миротворческой миссии в Украине может сломать пророссийские нарративы, которые сейчас активно отравляют европейское информационное пространство,

– отметил Игорь Чаленко.

Китай также имеет собственный интерес в этом вопросе. Ему важно закрепиться в европейском регионе, но не с военной точки зрения, а с целью налаживания отношений с Европейским Союзом.

Тема Украины на сегодня подвязана под двусторонние отношения Китая и Евросоюза, и это подчеркивали европейские высокопоставленные чиновники. Поэтому, по словам политолога, у Пекина есть интерес непосредственно влиять на политику Европы.

Кроме того, Китай стремится быть бенефициаром завершения войны в Украине и перехода к миру. Поэтому Пекин хочет показать себя на финальной стадии этого процесса, а не полностью выпасть из него, когда Соединенные Штаты и Россия ведут переговоры на двустороннем уровне.

Отметим, что по мнению генерала армии, экс-руководителя Службы внешней разведки Украины Николая Маломужа, Путин заинтересован в том, чтобы в Украине находились миротворческие силы Китая – союзника России. Однако, по его мнению, вряд ли контингент миротворцев "поможет гарантировать мир", ведь Россия будет нарушать режим прекращение огня и не будет признавать это.