Китай и дальше продолжает поддерживать Россию в войне против Украины. Однако китайский лидер получает прибыль не только от сотрудничества с Москвой. Это делает российско-украинскую войну выгодной для Пекина.

В эфире 24 Канала кандидат экономических наук и главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус рассказал, что Китай зарабатывает на этой войне. Кроме торговли с Россией, Пекин также продает свои дроны Украине.

Почему Китаю выгодна война в Украине?

Иван Ус считает, что Китай занял выгодную позицию в российско-украинской войне. Несмотря на то, что выглядит, будто Пекин на стороне России, однако он все же отправляет дроны Украине для противодействия оккупантам.

Это раздражает россиян, но они же ничего не могут сказать Китаю, которому выгодно, чтобы война в Украине не прекращалась. Все потому, что она отвлекает внимание всех от китайской политики,

– сказал он.

Не секрет, что Кремль во многом зависит от китайской поддержки, которая позволяет российской экономике держаться на плаву.

Важно! Владимир Зеленский заявил, что Китай прекратил поставлять Украине дроны Mavic, но продолжает продавать их России. Более того, в Кремле действуют производственные линии с участием китайских представителей. Европейские чиновники подтверждают, что Пекин сокращает экспорт дронов компонентов для Запада, зато увеличивая их поставки в Россию.

Из-за международных санкций против России, только Китай и Индия продолжают покупать российские энергоресурсы. Если внезапно что-то изменится, то сложное финансовое положение россиян только ухудшится.

Если Китай в один момент скажет, что останавливает значительную долю операций с Россией, то это будет довольно быстрый коллапс для Москвы,

– отметил кандидат экономических наук.

Он подытожил, что Пекин имеет значительное влияние на решение России относительно войны и в качестве примера привел то, что из-за олимпиады в Пекине Владимир Путин, вероятно, отсрочить начало полномасштабного вторжения в Украину. Есть предположение, что все должно было начаться в течение 4 – 20 февраля 2022 года.

Как Китай поддерживает экономику России?