Китай і далі продовжує підтримувати Росію у війні проти України. Проте китайський лідер отримує прибутки не лише від співпраці із Москвою. Це робить російсько-українську війну вигідною для Пекіну.

В етері 24 Каналу кандидат економічних наук та головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус розповів, що Китай заробляє на цій війні. Окрім торгівлі із Росією, Пекін також продає свої дрони Україні.

Чому Китаю вигідна війна в Україні?

Іван Ус вважає, що Китай зайняв вигідну позицію у російсько-українській війні. Попри те, що виглядає, ніби Пекін на боці Росії, однак він все ж відправляє дрони Україні для протидії окупантам.

Це дратує росіян, але вони ж нічого не можуть сказати Китаю, якому вигідно, щоб війна в Україні не припинялась. Все тому, що вона відвертає увагу всіх від китайської політики,

– сказав він.

Не секрет, що Кремль багато в чому залежить від китайської підтримки, яка дозволяє російській економіці триматись на плаву.

Важливо! Володимир Зеленський заявив, що Китай припинив постачати Україні дрони Mavic, але продовжує продавати їх Росії. Ба більше, у Кремлі діють виробничі лінії з участю китайських представників. Європейські чиновники підтверджують, що Пекін скорочує експорт дронових компонентів для Заходу, натомість збільшуючи їхнє постачання до Росії.

Через міжнародні санкції проти Росії, лише Китай та Індія продовжують купувати російські енергоресурси. Якщо раптово щось зміниться, то складне фінансове становище росіян тільки погіршиться.

Якщо Китай в один момент скаже, що зупиняє значну частку операцій з Росією, то це буде доволі швидкий колапс для Москви,

– зауважив кандидат економічних наук.

Він підсумував, що Пекін має значний вплив на рішення Росії щодо війни і як приклад навів те, що через олімпіаду в Пекіні Володимир Путін, ймовірно, відтермінувати початок повномасштабного вторгнення в Україну. Є припущення, що все мало початися протягом 4 – 20 лютого 2022 року.

Як Китай підтримує економіку Росії?