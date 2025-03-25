Китай остается главной военной и киберугрозой для Америки, – отчет разведслужб США

Разведывательные службы США во вторник опубликовали отчет. Согласно ему, Китай остается главной военной и кибернетической угрозой для их страны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Китай остается военной и кибернетической угрозой для США

Согласно ежегодной оценке угроз, которую проводит разведывательное сообщество США, Китай может поражать Соединенные Штаты с помощью обычного оружия, скомпрометировать американскую инфраструктуру с помощью кибератак и нацеливаться на ее активы в космосе.

Указывается, что Китай также стремится вытеснить США с позиции ведущей силы ИИ к 2030 году.

"Россия, вместе с Ираном, Северной Кореей и Китаем, пытаются бросить вызов США через целенаправленные кампании, чтобы получить преимущество, поскольку война Москвы в Украине дала ей "большое количество уроков по борьбе с западным оружием и разведывательной информацией в широкомасштабной войне", – говорится в отчете, о чем пишет издание.

Напомним, что недавно стало известно, что Министр обороны США Пит Гегсет приказал Киберкомандованию прекратить все операции, касающиеся России, поскольку она, по мнению администрации Трампа, уже не представляет значительной киберугрозы.