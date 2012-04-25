Скрытая угроза в Азии: как США рискуют проиграть глобальную войну из-за недооценки Китая

Китай стал заложником собственного успеха и теперь движется к глубокому экономическому кризису. С подобными выводами последние несколько лет выступают многочисленные эксперты и аналитики на Западе. Впрочем, оценить масштабы проблем или успехов Китая может быть крайне сложной задачей, учитывая широкий диапазон возможностей китайской экономики и ограниченное количество данных из Поднебесной, вызванное спецификой их политической системы.

24 Канал проанализировал, почему оценка "упадка" Китая может быть опасной ошибкой, что об этом думает американская разведка и какие выводы должны сделать США, чтобы остаться первой страной мира.

Три большие проблемы: Китай уже не тот, что раньше?

В течение последних нескольких лет Китай столкнулся с несколькими серьезными кризисами, чем немного усыпил бдительность своих главных конкурентов в Вашингтоне. Увидев, что китайская экономика восстанавливается очень тяжело в постковидный период, американцы выдохнули с облегчением: Китай не сможет в ближайшей перспективе обогнать США в экономическом плане.

Это выглядит как вполне логичный вывод, ведь Китай столкнулся одновременно с несколькими большими вызовами:

Прежде всего Пекин переживает, пожалуй, второй крупнейший демографический кризис с имперских времен.

Вмешательство Коммунистической партии в такую деликатную вещь, как рождаемость детей, казалось китайским чиновникам хорошей идеей, ведь это позволяло предотвратить перенаселение страны.



Впрочем, уже сегодня Пекин ощущает первые последствия своих действий: китайское население быстро стареет, а промышленники бьют тревогу из-за нехватки рабочих рук. Ситуация с демографией может нанести серьезный удар по будущему китайской экономики, львиная доля которой завязана на промышленности и строительстве.

Второй глубокой проблемой Китая является именно строительный сектор.

В 2020 году крупнейший строительный холдинг Evergrande Group столкнулся с риском банкротства из-за неспособности финансировать собственные проекты. Попытки спасти компанию были тщетными, и на сегодня компания считается банкротом с долговыми обязательствами в около 300 миллиардов долларов.

Для примера, банкротство американской компании Lehman Brothers Holdings с долгом в 600 миллиардов долларов в конце концов спровоцировало финансовый кризис 2008 года. С учетом инфляции пример китайской Evergrande остается одним из крупнейших банкротств в мировой истории, а экономический эффект от ее падения может проявиться в ближайшие годы.

Третьей проблемой для китайской экономики стала их главная гордость – масштабы промышленности. Китай сегодня является лидером в производстве электрокаров и солнечных панелей, однако торговая война с США, ограничения спроса со стороны Европы и на внутренних рынках Китая создают дисбаланс. Китайские производители терпят убытки и уменьшают объемы производства, что также приводит к росту уровня безработицы.



Падение цены акций Evergrande на графике от 2017 года до сегодняшнего дня

Любая оценка экономических проблем Пекина всегда идет параллельно с измерением стабильности Коммунистической партии Китая. Еще не так давно КПК отпраздновала свой 100-летний юбилей, а лидер Китая Си Цзиньпин озвучил масштабные планы на будущее, одновременно "обнулив" сроки своего правления, чем нарушил традицию передачи власти, заложенную Дэн Сяопином.

Однако уже сегодня эти планы ставят под сомнение американские эксперты, уверенные, что экономические трудности страны после помпезных обещаний правительства способны подорвать саму легитимность компартии. Китай будет слишком зациклен на внутренних проблемах, следовательно, открытое противостояние с США откладывается.

Какие основные угрозы со стороны Китая видит американская разведка

Впрочем, все трудности, с которыми сталкивается Китай сейчас, не исключают стратегической опасности, которую представляет Пекин. Более реалистичный взгляд на ситуацию имеет Разведывательное сообщество США. Там выпустили полноценный отчет, в котором отметили основные угрозы, которые будет представлять Китай для Соединенных Штатов и всего Азиатского региона в ближайшие годы.

В большей степени анализ американцев сосредоточен на военном развитии Китая. В отчете отмечается, что Пекин активно наращивает военную мощь и уже опередил Соединенные Штаты по количеству военных кораблей.

Развитие авиации, различных ракетных систем, межконтинентальных ракет, в частности носителей ядерного оружия, также вызывает обеспокоенность, ведь львиную долю вооружения Китай способен производить автономно, без необходимости в западных компонентах.



Китайский реактор на острове Чанбяо, который Китай, как подозревается, использует для поддержки своего ядерного арсенала

В то же время Китай проводит агрессивную региональную политику, в частности, в отношении Тайваня. Разведка США настаивает, что 2025 год станет настоящим испытанием на прочность для острова. В Пекине никогда не исключали идею "единого Китая", и произойдет ли это с помощью дипломатии или путем прямого вторжения – не играет роли.

Военное давление в сочетании с экономическими рычагами влияния открывает для Китая пути к дестабилизации политической ситуации на Тайване, следовательно, прокитайские партии внутри страны будут иметь возможность укрепить свою власть и передать остров в руки Компартии.

В частности, в отчете подчеркивают, что любая дестабилизация на Тайване усложнит торговлю полупроводниками и может повредить глобальной экономике и технологическому развитию, ведь страна остается крупнейшим производителем микрочипов в мире, которые используются везде – от создания смартфонов до сложных военных систем.

Под угрозой находится также и Япония – из-за территориальных претензий Китая на некоторые ее острова. Напряжение между Китаем и Японией относительно островов Сенкаку в последний раз обострялось десять лет назад. С тех пор китайские корабли постоянно находятся вблизи спорных островов, периодически заходя в территориальные воды Японии, что заставляет тамошние силы самообороны следить за их активностью.



Острова Сенкаку на карте

Американская разведка оценила и риски для Филиппин, на чьи территории Китай также имеет претензии:

В 2024 году тактика КНР в Южнокитайском море привела к потере Филиппинами одностороннего доступа к некоторым спорным районам и заставила провести переговоры между Пекином и Манилой, во время которых Филиппины согласились на уступки в обмен на доступ. Однако Манила вряд ли откажется от своих претензий, что создает потенциал для эскалации с обеих сторон,

– указано в отчете разведки.

Отдельный акцент в отчете американской разведки сделан на технологическом развитии. Китайский DeepSeek произвел серьезное впечатление и даже пошатнул финансовые рынки на некоторое время. Это неудивительно, ведь, согласно отчету разведки, Китай обгонит США в развитии ИИ уже к 2030 году. В документе указано, что Китай уже сегодня активно внедряет технологии искусственного интеллекта в системы "умных городов" и наблюдения за населением, а в скором будущем сможет использовать эти технологии для создания подделок, проведения кампаний по дезинформации и других гибридных форм воздействия на другие страны.

В частности, Китай ведет агрессивную торговую политику против других государств. Используя свой экономический вес, Китай способен давить на остальной мир с помощью различных нерыночных методов, например торговых ограничений, санкций и тому подобное. Подобные практики также рискуют осложнить мировую торговлю и нанести ущерб Соединенным Штатам.

Создание Пекином новых законов, которые закрепляют его полномочия ограничивать экспорт минералов, представляет угрозу. Длительная остановка поставок, контролируемых Китаем, может нарушить критические цепи поставок, необходимые для промышленности и технологического прогресса США,

– подчеркнуто в отчете.

Америка вынуждена опираться на союзников, чтобы выстоять

"Китай – это не только о размере, это о масштабе", – американское издание Foreign Affairs выпустило обширную статью, в которой предостерегает Вашингтон от неадекватной оценки Китая и призывает больше сотрудничать с союзниками, иначе Штаты рискуют проиграть глобальную конкуренцию в будущем.

По мнению авторов, все сегодняшние экономические и политические проблемы Китая могут создать проблемы в среднесрочной перспективе, однако стратегически Пекин все еще имеет реальные возможности получить первенство.

Не каждая большая страна становится великой державой. Размер касается габаритов, тогда как масштаб – это способность использовать этот размер для создания эффективности и производительности, чтобы превзойти конкурентов. Маленькие государства могут достичь мирового уровня, максимизируя эффективность на небольшой основе, но когда большие государства применяют эту стратегию на значительно большей базе, они способны изменить мир.

Авторы также уверены, что сегодняшний Китай является крупнейшим конкурентом США за всю историю. Третий Рейх или Советский Союз не идут ни в какое сравнение с Поднебесной сегодняшнего дня. В 20 веке Соединенные Штаты стали чрезвычайно мощным промышленным гигантом, что обеспечило американцам дальнейшее доминирование в экономике и военной сфере. Тогдашние конкуренты остались позади, а гегемонию США долгое время некому было поставить под сомнение.

Впрочем, сегодня Штаты рискуют переоценить свою единоличную силу, особенно в эпоху президента Дональда Трампа, который прежде всего начал наносить удары по собственным союзникам. Трамп сегодня активно подрывает прочность военных альянсов, торговых и политических связей в попытках показать, кто здесь главный. Однако авторы материала уверены, что это ошибочная стратегия, ведь сегодня США нуждаются в поддержке союзников как никогда ранее, поэтому Трампу не стоит воспринимать друзей Вашингтона как "тунеядцев" или "далеких вассалов".

Соединенные Штаты еще не сталкивались с таким развитым и системным противником, как коммунистический Китай, следовательно, должны пересмотреть собственную стратегию развития альянсов. Foreign Affairs настаивает на том, что будущее противостояние с Китаем требует создания общего потенциала между США и союзниками, тесной интеграции не только в военной области, но и углубления экономических, промышленных и технологических связей.

Китай забирает ваши рынки? Создайте внутренние регуляторные барьеры против избыточного китайского экспорта. Китай превосходит вас в производстве? Объедините усилия промышленности для повышения конкурентоспособности собственных товаров. Китай ворует ваши технологии? Создайте общие правила для защиты научных исследований и делайте объединенные инвестиции в развитие науки.

Эти шаги отмечают разницу между коалицией, согласованной в теории, и той, которая объединена на практике. Это изменение – к общим возможностям как основы стратегии – позволит Соединенным Штатам и их партнерам конкурировать масштабно и быстро,

– говорится в статье.

Сам Китай при этом не пренебрегает союзническими связями с другими странами.

Хоть и не публично, но Пекин обеспечивает поддержкой Россию . Китай активно передает товары двойного назначения Кремлю для войны против Украины.

. Китай активно передает товары двойного назначения Кремлю для войны против Украины. В то же время Китай закрывает глаза на участие собственных граждан в войне или же напрямую отправляет своих офицеров получать опыт из реальных боевых действий в современной войне.

действий в современной войне. Не стоит оставлять без внимания КНДР, давнего вассала Китая, которая так же участвует в войне против Украины, и, как следствие, против всей западной коалиции, если ее сегодня еще можно так назвать.



Пленные китайские наемники на пресс-конференции / фото Укринформ

Китай с улыбкой наблюдает за демонтажем западной коалиции

Соединенные Штаты, очевидно, не смогут справиться самостоятельно в прямом столкновении с Китаем, даже реализовав все возможные планы по экономическому протекционизму, чем сегодня грезит администрация в Белом доме.

Очевидно, что каждая страна прежде всего преследует собственные интересы и выгоды, однако для масштабирования своего влияния Америке стоит больше полагаться на мнение союзников и воспринимать их приоритеты хотя бы как равноценные.

Интересным примером того, что Соединенные Штаты сегодня не могут действовать единолично, является то, что Белый Дом даже не способен в одностороннем порядке восстановить авиасообщение с Россией и требует привлечения европейцев к переговорному процессу. Европейцы имеют собственные санкции против России и не позволяют осуществлять посадки в своих аэропортах, которые так или иначе понадобятся для таких дальних перелетов.



Похоже, что проходят времена, когда Штаты могли фактически диктовать союзникам свои условия, а те только соглашались, хоть и не всегда охотно. Сегодня же остались только сотрудничество и взаимное развитие или одиночество и стагнация.

Даже в отчете от американских разведчиков несколько раз подчеркивается, что Китай видит угрозу не только в США как таковых, но и в их союзниках. Следовательно, международные связи Штатов являются существенным фактором сдерживания Китая в его намерениях.

В конце концов, возможно, и не стоит выставлять Соединенные Штаты как международного донора для всех и каждого, как это видела администрация Джо Байдена, однако изоляционизм Дональда Трампа также рискует разрушить первенство США в мире.