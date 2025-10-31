Не случайность, американистка сказала, как встреча Трампа и Си Цзиньпина касается России

Президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин встретились в Южной Корее, чтобы обсудить торговое соглашение, которое может повлиять на позицию Пекина в войне России против Украины. Результаты переговоров могут определить дальнейшие шаги Китая в мировой политике.

Политологиня-американистка Александра Филипенко в эфире 24 Канала отметила, что Китай выигрывает от затягивания войны, поэтому не спешит давить на Москву. В то же время Трамп может использовать экономические инструменты, чтобы заставить Пекин пересмотреть свою роль в поддержке России.

Почему Китай не заинтересован в завершении войны?

После потери европейского рынка Россия переориентировалась на Китай, продавая нефть, газ и сырье по минимальным ценам. В ответ Пекин поставляет технологии, оборудование и товары, постепенно превращая Москву в экономически зависимого партнера.

Китай выигрывает от войны, получая дешевые ресурсы и усиливая контроль над российской экономикой. Ему не нужно прекращение боевых действий, ведь это разрушит нынешнюю выгодную систему взаимозависимости,

– отметила Филипенко.

Такая модель позволяет Китаю удерживать влияние в Евразии и одновременно дистанцироваться от прямого участия в войне. Пекин демонстрирует внешний нейтралитет, сохраняя стратегическое преимущество. Для США это означает сложную дипломатическую игру, в которой Китай фактически поддерживает Москву, но не несет за это ответственности.

Что хочет получить Трамп от встречи с Китаем?

Для Дональда Трампа переговоры с Си Цзиньпином стали шансом восстановить влияние США в мировой экономике. Главной целью встречи является договоренность о новых торговых правилах, которые уменьшат зависимость Вашингтона от китайских рынков и создадут основания для политического давления на Пекин.

Для Трампа подписание торгового соглашения с Китаем – это главная цель. Только после его заключения Белый дом сможет перейти к давлению на Пекин из-за поддержки России,

– отметила политологиня.

Американский президент стремится не только стабилизировать экономические отношения, но и использовать этот процесс как дипломатическое оружие. Речь идет о попытке усилить позиции США перед союзниками, заставить Китай уменьшить поддержку Москвы и перехватить инициативу в мировой политике.

Россия пытается воспользоваться моментом

Пока Вашингтон и Пекин ведут переговоры о торговом соглашении, Россия пытается повлиять на процесс, чтобы избежать новых санкций. В США срочно прибыл Кирилл Дмитриев – глава Российского фонда прямых инвестиций и доверенное лицо Путина. Этот визит стал сигналом, что Кремль опасается ограничений, которые могут задеть российские энергетические компании из-за сотрудничества с Китаем.

Это не случайность. Дмитриев приехал в США, чтобы минимизировать последствия возможных санкций против Роснефти и Лукойла,

– объяснила Филипенко.

Россия понимает, что без китайской поддержки ее экономика не выдержит. Кремль пытается сохранить партнерство с Пекином любой ценой, даже рискуя попасть под новые санкции. Такая зависимость делает Москву еще более уязвимой к решениям Китая.

