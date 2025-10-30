Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог Игорь Рейтерович, отметив, что это будет для украинцев только положительным сигналом. Главное, чтобы лидеры стран нашли общий язык по экономике.

Что может изменить встреча Трампа с Си?

Политолог отметил, что Китай постоянно поддерживал Россию, даже дипломатически. Однако на встрече Трамп и Си могли прийти к общей позиции. Если не во время встречи, то это может произойти в ближайшее время.

По словам Рейтеровича, Пекин и Вашингтон могут в дальнейшем оставаться геополитическими соперниками, но быть переплетены экономически. Поэтому они будут думать, как заработать еще больше. А это возможно для обоих только после окончания российско-украинской войны.

Если бы Си занял такую позицию, было бы достаточно 1 звонка Путину. Китай тогда бы мог сказать России заканчивать войну, ведь есть уже линия разграничения и перемирие,

– подчеркнул он.

Политолог добавил, что "автором" этой идеи о перемирии и разграничении с самого начала был именно Китай. Сначала такую инициативу не воспринимали, но сейчас все может измениться. США, вероятно, попытаются нажать на Пекин, чтобы тот что-то делал, а не был наблюдателем.

Интересно! Политолог Владимир Фесенко также высказал мнение о том, что страны могут иметь прорыв в экономической сфере. Это, по его мнению, поспособствует введению переговоров о завершении войны в Украине.

Что известно о встрече Си Цзиньпина и Трампа?