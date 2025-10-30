Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що це буде для українців лише позитивним сигналом. Головне, щоб лідери країн знайшли спільну мову щодо економіки.

Що може змінити зустріч Трампа з Сі?

Політолог зазначив, що Китай постійно підтримував Росію, навіть дипломатично. Однак на зустрічі Трамп та Сі могли дійти до спільної позиції. Якщо не під час зустрічі, то це може статись найближчим часом.

За словами Рейтеровича, Пекін та Вашингтон можуть надалі залишатись геополітичними суперниками, але бути переплетені економічно. Через це вони будуть думати, як заробити ще більше. А це можливо для обох лише після закінчення російсько-української війни.

Якби Сі зайняв таку позицію, було б достатньо 1 дзвінка Путіну. Китай тоді б міг сказати Росії закінчувати війну, адже є вже лінія розмежування та перемир'я,

– наголосив він.

Політолог додав, що "автором" цієї ідеї про перемир'я та розмежування від самого початку був саме Китай. Спершу таку ініціативу не сприймали, але зараз все може змінитись. США, ймовірно, спробують натиснути на Пекін, щоб той щось робив, а не був спостерігачем.

Цікаво! Політолог Володимир Фесенко також висловив думку про те, що країни можуть мати прорив в економічній сфері. Це, на його думку, посприяє введенню переговорів про завершення війни в Україні.

Що відомо про зустріч Сі Цзіньпіна та Трампа?