Не випадковість, – американістка сказала, як зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна стосується Росії

Президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрілися в Південній Кореї, щоб обговорити торговельну угоду, яка може вплинути на позицію Пекіна у війні Росії проти України. Результати переговорів можуть визначити подальші кроки Китаю у світовій політиці.

Політологиня-американістка Олександра Філіпенко в ефірі 24 Каналу зазначила, що Китай виграє від затягування війни, тому не поспішає тиснути на Москву. Водночас Трамп може використати економічні інструменти, щоб змусити Пекін переглянути свою роль у підтримці Росії.

Дивіться також Не все так гладко: про що змогли домовитись США та Китай

Чому Китай не зацікавлений у завершенні війни?

Після втрати європейського ринку Росія переорієнтувалася на Китай, продаючи нафту, газ і сировину за мінімальними цінами. У відповідь Пекін постачає технології, обладнання та товари, поступово перетворюючи Москву на економічно залежного партнера.

Китай виграє від війни, отримуючи дешеві ресурси та посилюючи контроль над російською економікою. Йому не потрібне припинення бойових дій, адже це зруйнує нинішню вигідну систему взаємозалежності,

– наголосила Філіпенко.

Така модель дозволяє Китаю утримувати вплив у Євразії та одночасно дистанціюватися від прямої участі у війні. Пекін демонструє зовнішній нейтралітет, зберігаючи стратегічну перевагу. Для США це означає складнішу дипломатичну гру, у якій Китай фактично підтримує Москву, але не несе за це відповідальності.

Що хоче отримати Трамп від зустрічі з Китаєм?

Для Дональда Трампа переговори з Сі Цзіньпіном стали шансом відновити вплив США у світовій економіці. Головною метою зустрічі є домовленість про нові торговельні правила, які зменшать залежність Вашингтона від китайських ринків і створять підстави для політичного тиску на Пекін.

Для Трампа підписання торгової угоди з Китаєм – це головна мета. Лише після її укладення Білий дім зможе перейти до тиску на Пекін через підтримку Росії,

– зазначила політологиня.

Американський президент прагне не лише стабілізувати економічні відносини, а й використати цей процес як дипломатичну зброю. Йдеться про спробу посилити позиції США перед союзниками, змусити Китай зменшити підтримку Москви та перехопити ініціативу у світовій політиці.

Росія намагається скористатися моментом

Поки Вашингтон і Пекін ведуть перемовини про торговельну угоду, Росія намагається вплинути на процес, щоб уникнути нових санкцій. До США терміново прибув Кирило Дмитрієв – очільник Російського фонду прямих інвестицій і довірена особа Путіна. Цей візит став сигналом, що Кремль побоюється обмежень, які можуть зачепити російські енергетичні компанії через співпрацю з Китаєм.

Це не випадковість. Дмитрієв приїхав до США, щоб мінімізувати наслідки можливих санкцій проти Роснефті та Лукойлу,

– пояснила Філіпенко.

Росія розуміє, що без китайської підтримки її економіка не витримає. Кремль намагається зберегти партнерство з Пекіном за будь-яку ціну, навіть ризикуючи потрапити під нові санкції. Така залежність робить Москву ще вразливішою до рішень Китаю.

Що відомо про зустріч Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна, головне: