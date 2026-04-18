Алкоголизм, паранойя, прогулы: The Atlantic раскрыли сенсационные факты о главе ФБР Пателе

Кэш Патель возглавил ФБР в 2025 году. В Белом доме ему поют дифирамбы, мол, за время его работы "преступность по всей стране упала до самого низкого уровня за более чем 100 лет". Несмотря на это, Патель переживает за свое кресло, потому что уже успел прославиться позорным и непрофессиональным поведением.

Патель принес в ФБР настоящий хаос. Работники органа опасаются, что

Смотрите также "Хакнули" Wi-Fi, чтобы шпионить в Украине, США и ЕС: СБУ и партнеры накрыли масштабную сеть ГРУ

Как глава ФБР Кэш Патель напивается до опьянения?

В пятницу, 10 апреля, Кэш Патель не смог войти во внутреннюю компьютерную систему, и у него случился эмоциональный срыв. Глава ФБР решил, что его заблокировали, и поспешно позвонил помощникам, чтобы сообщить о своем увольнении.

Впоследствии выяснилось, что Пателя никто не увольнял, а проблема с доступом вероятно была технической ошибкой. Несмотря на это, глава ФБР глубоко обеспокоен тем, что его должность под угрозой. Эти опасения являются небезосновательными.

По словам анонимных источников, в администрации Трампа уже обсуждают, кто может заменить Пателя. Однако публично в Белом доме продолжают выражать восхищение его работой.

Коллеги Пателя жалуются на то, что он действует нестабильно, подозрительно относится к другим и склонен делать выводы до получения необходимых доказательств.

Его поведение часто беспокоит чиновников в ФБР и Министерстве юстиции.

Так, глава ФБР постоянно доводит себя до алкогольного опьянения.

В частности, это происходит и в частном клубе Ned's в Вашингтоне, в присутствии сотрудников Белого дома и других должностных лиц. Также он часто чрезмерно употребляет алкоголь в клубе Poodle Room в Лас-Вегасе, где проводит часть выходных.

В начале его работы в должности некоторые встречи и брифинги приходилось переносить на более позднее время, потому что Патель был очень пьян после ночного гуляния.

В течение последнего года были случаи, когда охрана не могла разбудить Пателя. Однажды они рассматривали возможность использования специального оборудования для открытия дверей, поскольку глава ФБР не отвечал из закрытого помещения.

Некоторые коллеги Пателя в ФБР опасаются, что его поведение представляет риск для национальной безопасности. Действующие и бывшие чиновники говорят, что давно переживают, что может произойти в случае теракта, пока Патель находится в должности. После начала военной кампании США против Ирана их беспокойство еще больше возросло. Один чиновник сказал: "Это то, что не дает мне спать ночью".

Справка: Этический кодекс Минюста отмечает, что "работнику запрещено систематически употреблять алкоголь или другие одурманивающие вещества в чрезмерных количествах". Употребление алкоголя во внерабочее время может не только ухудшать способность принимать решения, но и делать сотрудников уязвимыми к влиянию или шантажу со стороны иностранных противников.

Чем еще прославился Патель?

Патель пришел в ФБР в начале 2025 года как очень противоречивая фигура. Он прошел путь от государственного защитника в Майами до помощника в Конгрессе и в конце концов стал чиновником в сфере национальной безопасности во время первой администрации Трампа.

Патель имел репутацию человека, который поддерживает конспирологические теории, в частности идею о том, что ФБР и его информаторы могли якобы способствовать событиям штурма Капитолия 6 января 2021 года, чтобы навредить движению MAGA. Из-за этого часть республиканцев сомневалась, ли поддерживать его. Несмотря на это, благодаря давлению со стороны Белого дома и его союзников, его все же утвердили в должности с минимальным перевесом голосов – 51 против 49.

Внутри ФБР, которое до того было ослаблено скандалами, многие надеялись, что Патель обновит бюро. Но даже часть тех, кто сначала его поддерживал, впоследствии разочаровалась.

По словам чиновников, он редко появляется в штаб-квартире ФБР и региональных офисах и даже ухудшил уже существующие бюрократические проблемы.

Некоторые действующие и бывшие сотрудники говорят, что он часто отсутствует или недоступен, из-за чего задерживаются важные решения в расследованиях. В нескольких случаях, по словам одного из чиновников, из-за таких задержек даже опытные агенты теряли терпение и сильно нервничали.

Патель также получил репутацию человека, который действует импульсивно во время важных расследований. Например, он торжественно заявил в соцсетях, что ФБР "задержало лицо, интересующее следствие" по делу стрельбы в Браунском университете в декабре. Но вскоре этого человека отпустили, пока расследование продолжалось.

Несмотря на критику, у Пателя есть и сторонники. Президент был доволен тем, что он активно увольняет сотрудников, которые занимались делами 6 января и расследованиями против Трампа.

По словам чиновников, Трамп в целом не слишком озабочен жалобами на Пателя внутри ФБР. Это неудивительно, ведь сам Патель считает многих ветеранов бюро частью "глубинного государства", которое, по его мнению, работает против Трампа и его сторонников.

Впрочем, иногда он таки вызывает недовольство президента. Так, Трамп жаловался, что директор ФБР плохо подготовлен к телевизионным выступлениям, а некоторые расследования, которые ему поручали, продвигаются слишком медленно. Среди них – дела против бывших чиновников администрации Байдена и других политических оппонентов.

Также в Белом доме обеспокоены его частыми прогулами, использованием служебного самолета ФБР в частных целях и участием в вечеринках.

Почему Патель до сих пор сохраняет свою должность?

Многие люди боятся публично критиковать поступки Пателя, поскольку он жестко преследует тех, кого считает недостаточно лояльными.

По его указанию сотрудников ФБР проверяют с помощью полиграфа, чтобы выявить утечки информации. Один бывший чиновник рассказал, что во время таких проверок работников также спрашивают об их мнении относительно "врагов" Пателя, а также говорили ли они что-то негативное о нем или президенте.

Патель удерживает свою должность частично благодаря готовности использовать федеральные органы для давления на политических или личных оппонентов президента.

Также Патель возглавлял "чистки" внутри ФБР, направленные против тех, кого он считает антитрамповскими "заговорщиками" или "врагами". Это включало увольнения, внутренние расследования и давление на сотрудников с требованием уйти в отставку, если они выступали против его требований или ставили под сомнение их законность.

Некоторые сотрудники ФБР обеспокоены тем, что такое поведение Пателя сделало страну более уязвимой. Один бывший высокопоставленный разведчик заявил, что в штаб-квартире ФБР не хватает опытных кадров, а в полевых офисах высокая текучесть из-за увольнения и ухода сотрудников в результате политики Пателя. В результате, по его словам, ФБР вынуждено выполнять больше работы с меньшими ресурсами и без достаточного руководства сверху.

За несколько дней до начала войны США с Ираном Патель уволил часть контрразведывательного подразделения, которое частично занималось Ираном. Он заявил в Конгрессе, что эти сотрудники нарушили этические правила из-за своего участия в расследованиях, связанных с Трампом и документами. Однако несколько чиновников считают, что увольнения были поспешными и могли оставить США без достаточных ресурсов в критический момент.

Патель публично заявляет, что ФБР должно демонстрировать "жесткость". По словам чиновников, в частных разговорах он так же зациклен на этом образе. Он даже выражал недовольство тем, как выглядит символика ФБР, считая ее недостаточно "страшной". Чиновники привыкли к таким заявлениям и часто относятся к ним с иронией, но отмечают, что за этим скрываются серьезные проблемы управления. Один из чиновников сказал: "С одной стороны, хорошо, что он тратит время на глупости – это менее опасно для правовой системы и общества. Но с другой стороны, это означает, что у нас фактически нет настоящего руководителя ФБР".

Связь Пателя с россиянами: