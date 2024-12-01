Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN. Отмечается, что Пател является известным сторонником конспирологических теорий о "глубинном государстве".

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Что известно о новом директоре ФБР Кэше Пателле

О своем решении назначить Кэша Патела Дональд Трамп написал на собственной странице в соцсети Truth Social.

Я с гордостью объявляю, что Кешьяп "Кэш" Пател станет следующим директором Федерального бюро расследований. Кэш – блестящий юрист, следователь и борец за "Америку превыше всего", который посвятил свою карьеру разоблачению коррупции, защите правосудия и американского народа,

– говорится в сообщении.

В своем заявлении Трамп также объявил о намерении уволить директора ФБР Кристофера Рэя, которого он назначил в 2017 году на 10-летний срок.

По словам журналистов, Пател в прошлом был сотрудником Палаты представителей и Совета национальной безопасности. Ранее он также призвал к массовым увольнениям, в частности в Министерстве юстиции и ФБР, а также к лишению допуска к государственной тайне всех, кто участвовал в расследовании деятельности Трампа, когда он был кандидатом в 2016 году.

Отмечается, что даже среди сторонников Трампа Пател считается противоречивой фигурой, чья ценность для новоизбранного президента в значительной степени объясняется общим пренебрежением к так называемому "глубинному государству".

Кэш Пател поддерживал в частности недоказанные утверждения о вмешательстве "глубинного государства" во внутреннюю политику США и обвинения в фальсификации президентских выборов 2020 года.