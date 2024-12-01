Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN. Зазначається, що Пател є відомим прихильником конспірологічних теорій про "глибинну державу".

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Що відомо про нового директора ФБР Кеша Патела

Про своє рішення призначили Кеша Патела Дональд Трамп написав на власній сторінці в соцмережі Truth Social.

Я з гордістю оголошую, що Кешьяп "Кеш" Пател стане наступним директором Федерального бюро розслідувань. Кеш – блискучий юрист, слідчий і борець за "Америку понад усе", який присвятив свою кар'єру викриттю корупції, захисту правосуддя та американського народу,

– йдеться в повідомленні.

У своїй заяві Трамп також оголосив про намір звільнити директора ФБР Крістофера Рея, якого він призначив у 2017 році на 10-річний термін.

За словами журналістів, Пател у минулому був співробітником Палати представників і Ради національної безпеки. Раніше він також закликав до масових звільнень, зокрема в Міністерстві юстиції та ФБР, а також до позбавлення допуску до державної таємниці всіх, хто брав участь у розслідуванні діяльності Трампа, коли він був кандидатом у 2016 році.

Зазначається, що навіть серед прихильників Трампа Пател вважається суперечливою фігурою, чия цінність для новообраного президента значною мірою пояснюється спільною зневаги до так званої "глибинної держави".

Кеш Пател підтримував зокрема недоведені твердження про втручання "глибинної держави" у внутрішню політику США та звинувачення у фальсифікації президентських виборів 2020 року.