4 сентября прошло заседание "Коалиции желающих". На нем Германия озвучила планы по гарантиям безопасности.

Канцлер Фридрих Мерц заявил, что его страна будет финансировать масштабное расширение военно-воздушных сил Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

Смотрите также Участники "коалиции желающих" выразили готовность поставлять Украине ракеты большой дальности

Что пообещал Мерц?

Фридрих Мерц рассказал о планах вооружить 5 новых бригад ВСУ. В рамках этого Украина будет получать 480 боевых машин пехоты ежегодно.

Также немецкий канцлер предложил ежегодно увеличивать возможности украинской ПВО на 20% и участвовать в производстве украинских крылатых ракет.

Цель партнеров Украины – превратить ее в "стальной дикобраз", чтобы в будущем Россия боялась нападать.

В то же время Германия не взяла на себя никаких четких обязательств по отправке своих миротворческих войск в Украину.

Как прошло заседание "Коалиции желающих"?