Німеччина фінансуватиме масштабне розширення ВПС України, — The Telegraph
- Німеччина планує фінансувати розширення військово-повітряних сил України, зокрема озброїти 5 нових бригад ЗСУ та щорічно постачати 480 бойових машин піхоти.
- Канцлер Фрідріх Мерц запропонував збільшувати можливості української ППО на 20% щороку і брати участь у виробництві українських крилатих ракет.
4 вересня пройшло засідання "Коаліції охочих". На ньому Німеччина озвучила плани щодо гарантій безпеки.
Канцлер Фрідріх Мерц заявив, що його країна фінансуватиме масштабне розширення військово-повітряних сил України. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Telegraph.
Що пообіцяв Мерц?
Фрідріх Мерц розповів про плани озброїти 5 нових бригад ЗСУ. У межах цього Україна отримуватиме 480 бойових машин піхоти щороку.
Також німецький канцлер запропонував щороку збільшувати можливості української ППО на 20% та брати участь у виробництві українських крилатих ракет.
Мета партнерів України – перетворити її на "сталевий дикобраз", аби у майбутньому Росія боялася нападати.
Водночас Німеччина не взяла на себе жодних чітких зобов'язань щодо відправки своїх миротворчих військ до України.
Як пройшло засідання "Коаліції охочих"?
Володимир Зеленський розповів, що учасники засідання об'єднані метою закінчити війну надійним миром і довготривалою безпекою. Обговорювалося гарантування безпеки на землі, на морі, у повітрі та в кіберпросторі.
Після зустрічі "Коаліції охочих" президент України повідомив, що триває підготовка 19 пакета санкцій Євросоюзу. До обмежень проти Росії також хоче долучитися Японія.
Після зустрічі Зеленського та лідерів ЄС розпочався відеодзвінок до Трампа.