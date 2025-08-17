"Коалиция желающих" готова развернуть силы сдерживания в Украине
- Европейские союзники готовы развернуть силы сдерживания в Украине после окончания боевых действий.
Лидеры заявили о готовности обеспечить защиту украинского неба и моря, и восстановление ВСУ.
Согласно итоговому заявлению онлайн-встречи "Коалиции желающих", европейские союзники готовы развернуть силы сдерживания в Украине в случае окончания боевых действий на территории страны.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт правительства Великобритании.
Как Европа готова помочь Украине?
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Кир Стармер провели онлайн-встречу с участием Владимира Зеленского и других европейских лидеров. Они обсудили поддержку Украины и следующие шаги в переговорах.
Она состоялась после одиозной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. В рамках виртуальной встречи европейские лидеры в очередной раз подтвердили свою неизменную поддержку Украины и оценили усилия Зеленского.
Также в итоговом заявлении говорится о приверженности Трампа предоставлению гарантий безопасности Украине. Коалиция, согласно обнародованной информации, возьмет в них ключевую роль через Многонациональные силы в Украине.
Кроме того, украинские союзники заверили о готовности развернуть силы сдерживания после прекращения боевых действий. А также обеспечить защиту украинского неба, моря и восстановить Вооруженные Силы Украины.
Президент и премьер-министр также сообщили лидерам, что завтра они отправятся в Вашингтон, округ Колумбия, на встречу с президентом Трампом вместе с президентом Зеленским,
– резюмировали в заявлении.