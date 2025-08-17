Согласно итоговому заявлению онлайн-встречи "Коалиции желающих", европейские союзники готовы развернуть силы сдерживания в Украине в случае окончания боевых действий на территории страны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт правительства Великобритании.

Как Европа готова помочь Украине?

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Кир Стармер провели онлайн-встречу с участием Владимира Зеленского и других европейских лидеров. Они обсудили поддержку Украины и следующие шаги в переговорах.

Она состоялась после одиозной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. В рамках виртуальной встречи европейские лидеры в очередной раз подтвердили свою неизменную поддержку Украины и оценили усилия Зеленского.

Также в итоговом заявлении говорится о приверженности Трампа предоставлению гарантий безопасности Украине. Коалиция, согласно обнародованной информации, возьмет в них ключевую роль через Многонациональные силы в Украине.

Кроме того, украинские союзники заверили о готовности развернуть силы сдерживания после прекращения боевых действий. А также обеспечить защиту украинского неба, моря и восстановить Вооруженные Силы Украины.

Президент и премьер-министр также сообщили лидерам, что завтра они отправятся в Вашингтон, округ Колумбия, на встречу с президентом Трампом вместе с президентом Зеленским,

– резюмировали в заявлении.