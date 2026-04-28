Мадяр принял мэра Берегово и пригласил Зеленского на встречу в Закарпатье

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадяр встретился с мэром Берегово. Он заявил, что до начала июня планирует увидеться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На встрече мэр Золтан Бабьяк рассказал премьеру о ситуации на Закарпатье и об ужасах войны. Об этом сообщил Петер Мадяр.

Что известно о встречах Мадяра и Бабьяка?

Мадяр заявил, что основной целью встречи было улучшение положения закарпатских венгров и содействие их жизни на родной земле.

Пора Украине снять ограничение прав, которые существуют более десятилетия, а Закарпатским венграм вернуть все свои культурные, языковые, административные и высшие права и снова стать равными и уважаемыми гражданами Украины,

– отметил Мадяр.

Венгерский премьер подчеркнул, что при достижении этих договоренностей можно будет открыть новую главу двусторонних отношений между Киевом и Будапештом.

Он заявил, что языковая политика Украины остается фактически единоязычной, а венгерское меньшинство не может пользоваться родным языком в официальных областях даже в местах компактного проживания, а в культуре и общественной жизни сохраняются ограничения.

Призываю украинское руководство решиться на большие шаги к европейским ценностям и настоящей свободе и равенству в вышеуказанных областях,

– заявил Петер Мадяр.

Также мер Бобяк сообщил, что венгерская община в Украине, как и другие национальные сообщества, имеет широкую государственную поддержку на всех уровнях.

По его словам, о притеснениях прав речь не идет, а проблемные вопросы решаются в рамках диалога. Он отметил, что Владимир Зеленский лично уделяет внимание этой теме, регулярно встречаясь с представителями общины.

К сведению! Глава Института мировой политики Виктор Шлинчак озвучил 24 Канала мнение, что Петер Мадяр сначала сосредоточится на внутренних вопросах Венгрии., а не на отношениях с Украиной. Уход Виктора Орбана не повлечет за собой моментальных изменений во власти из-за его многоуровневой системы управления.

Какие сейчас отношения между Украиной и Венгрией?

Зеленский поздравил Мадяра с победой на выборах в Венгрии и выразил готовность строить новый формат отношений между странами.

Президент Украины подчеркнул, что будущие отношения должны строиться на прагматизме и взаимном уважении, защищая интересы каждой из сторон.

Глава МИД Андрей Сибига отметил, что провал антиукраинского риторики в Венгрии дает шанс ускорить евроинтеграцию Украины.