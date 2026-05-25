Сейчас граница между Финляндией и Россией закрыта. В Хельсинки хотят от Москвы гарантий в одном вопросе.

О чем идет речь, рассказал президент Финляндии Александер Стубб в воскресенье, 24 мая, передает е Yle.

Смотрите также "Такого еще не было": Стубб заявил о преимуществе Украины в войне

Когда откроют границу между Финляндией и Россией?

Стубб сообщил, что границу с Россией откроют только тогда, когда будет уверенность в том, что она не будет использовать иммигрантов или беженцев как оружие против Финляндии. Страна хочет гарантий от самого высокого политического уровня России.

Во время программы, в которой участвовал Стубб, аудитория поинтересовалась, почему же Эстония держит свою границу открытой в трех пунктах и туда не прибывают мигранты, тогда как финская граница закрыта.

Зато Стубб в ответ заметил, что во время государственного визита в Литву посетил границу между Литвой и Беларусью. Там, по-прежнему, существуют проблемы с мигрантами.

Поэтому Финляндия не хочет, чтобы ситуация повторилась и с ней.

К слову, недавно российские пропагандисты заявили об угрозе со стороны Финляндии. Это может указывать на потенциальную угрозу для всей Европы. Так, экс-член парламента НАТО Петр Кульпа предупредил о возможных ударах России по европейской инфраструктуре и требования Путина к Европе после таких атак.