Про що йдеться, розповів президент Фінляндії Александер Стубб у неділю, 24 травня, передає є Yle.

Коли відкриють кордон між Фінляндією та Росією?

Стубб повідомив, що кордон з Росією відкриють лише тоді, коли буде впевненість у тому, що вона не використовуватиме іммігрантів або біженців як зброю проти Фінляндії. Країна хоче гарантій від найвищого політичного рівня Росії.

Під час програми, у якій брав участь Стубб, аудиторія поцікавилася, чому ж Естонія тримає свій кордон відкритим у трьох пунктах і туди не прибувають мігранти, тоді як фінський кордон закритий.

Натомість Стубб у відповідь зауважив, що під час державного візиту до Литви відвідав кордон між Литвою та Білоруссю. Там, як і раніше, існують проблеми з мігрантами.

Тож Фінляндія не хоче, аби ситуація повторилася і з нею.

До слова, нещодавно російські пропагандисти заявили про загрозу з боку Фінляндії. Це може вказувати на потенційну загрозу для всієї Європи. Так, ексчлен парламенту НАТО Пьотр Кульпа попередив про можливі удари Росії по європейській інфраструктурі та вимоги Путіна до Європи після таких атак.