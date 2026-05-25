Воєнна ситуація для України зараз найкраща за весь час війни. Про це фінський лідер сказав у прямому ефірі Yle Radio Suomi в неділю, 24 травня.

Що сказав Стубб про війну в Україні?

Стубб зазначив, що перший рік війни був для України боротьбою за виживання, а наступні три роки – випробовуванням на витривалість. Нині ситуація, за його оцінкою, зводиться до "чистої математики".

Президент Фінляндії також зауважив, що співвідношення втрат становить приблизно один загиблий український військовий на вісім російських.

Крім того, він вважає, що рівень підтримки війни в Росії знижується, і тому Україна наразі перебуває у більш вигідному становищі.

Зауважимо, що про перелом у війні на користь України каже не лише Александр Стубб. Низка провідних західних ЗМІ та експертів пишуть про це.

Так, екскомандувач американських військ у Європі Бен Годжес висловив захоплення тим, чого Україна досягла за останні місяці. Він наголосив, що стратегічна ініціатива поступово переходить на її бік.

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк своєю чергою зауважив, що активні бойові дії можуть зупинитися вже цієї осені, якщо літній наступ Росії не принесе їй результатів.

Видання The Washington Post зауважило, що Україні вдалося здобути тактичну й технологічну перевагу над агресором. Літо 2026 році покаже, чи зможе вона перетворити її на стратегічний перелом.

Нагадаємо, що зараз армія Росії зазнає стабільно більших втрат, ніж здатна поповнювати. Водночас українські удари по російських нафтопереробних заводах зменшують доходи Кремля і ускладнюють фінансування війни. У 2026 році просування Росії на фронті сповільнилося до мінімуму за останні два роки.