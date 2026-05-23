Якщо російський диктатор Путін побачить, що його армія більше не здатна просуватися в Україні, то активні бої можуть стихнути вже восени. Таку думку висловив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

Дивіться також Донбас – до осені: що продемонструвала зустріч Путіна з російськими генералами

Коли в Україні завершиться війна?

Подоляк зазначив, що Путін розраховує захопити нові території, зокрема Малу Токмачку і Куп'янськ упродовж літнього наступу.

Зверніть увагу! Топонім "Мала Токмачка" вже став мемом, який демонструє втрату боєздатності окупаційними військами. Цей маленький населений пункт у Запорізькій області росіяни не можуть захопити понад 1500 днів.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Водночас, за словами радника, вже зараз видно, що наступальна кампанія Росії не приносить їй очікуваних результатів.

Він припустив, що у разі провалу окупантів на фронті восени може настати пауза. Йдеться про припинення масованих ракетних і дронових атак, зменшення бойових дій на фронті, можливу фіксацію лінії розмежування та початок міжнародного контролю за ситуацією.

Також Подоляк додав, що за такого сценарію в Україні можуть скасувати воєнний стан і розпочати підготовку до виборів.

Чи готовий Путін до закінчення війни?

На 9 травня Володимир Путін заявив, що війна в Україні нібито наближається до завершення, але вже згодом у російському МЗС наголосили, що всі "цілі" Росії мають бути досягнуті. Одночасно Москва знову висуває вимогу передати їй неокуповані частини Донбасу.

Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса пояснив, що такі суперечливі заяви можуть бути перевіркою реакції суспільства та підготовкою інформаційного поля до можливого завершення війни.

За його словами, Росія намагається сформувати пояснення, ніби всі цілі так званої "сво" досягнуті, навіть якщо це не відповідає реальності. Це також може бути пов'язано з внутрішньополітичними процесами та підготовкою до виборів у Росії.

Водночас експерт наголошує: дії окупантів на фронті не свідчать про готовність завершувати війну.

За даними Bloomberg, Володимир Путін хоче завершити війну до кінця року, але лише отримавши контроль над усім Донбасом. Водночас Росія намагається домогтися нової безпекової угоди з Європою, яка фактично закріпила б її нинішні територіальні здобутки.

Видання The Telegraph своєю чергою зазначає, що росіян поступово психологічно готують до сценарію, коли війна може закінчитися без "великої перемоги".