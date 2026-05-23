Если российский диктатор Путин увидит, что его армия больше не способна продвигаться в Украине, то активные бои могут стихнуть уже осенью. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

Когда в Украине завершится война?

Подоляк отметил, что Путин рассчитывает захватить новые территории, в частности Малую Токмачку и Купянск в течение летнего наступления.

Обратите внимание! Топоним "Малая Токмачка" уже стал мемом, который демонстрирует потерю боеспособности оккупационными войсками. Этот маленький населенный пункт в Запорожской области россияне не могут захватить более 1500 дней.

В то же время, по словам советника, уже сейчас видно, что наступательная кампания России не приносит ей ожидаемых результатов.

Он предположил, что в случае провала оккупантов на фронте осенью может наступить пауза. Речь идет о прекращении массированных ракетных и дроновых атак, уменьшении боевых действий на фронте, возможной фиксации линии разграничения и начале международного контроля за ситуацией.

Также Подоляк добавил, что при таком сценарии в Украине могут отменить военное положение и начать подготовку к выборам.

Готов ли Путин к окончанию войны?

На 9 мая Владимир Путин заявил, что война в Украине якобы приближается к завершению, но уже потом в российском МИДе отметили, что все "цели" России должны быть достигнуты. Одновременно Москва снова выдвигает требование передать ей неоккупированные части Донбасса.

Заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса объяснил, что такие противоречивые заявления могут быть проверкой реакции общества и подготовкой информационного поля к возможному завершению войны.

По его словам, Россия пытается сформировать объяснение, будто все цели так называемой "сво" достигнуты, даже если это не соответствует реальности. Это также может быть связано с внутриполитическими процессами и подготовкой к выборам в России.

В то же время эксперт отмечает: действия оккупантов на фронте не свидетельствуют о готовности завершать войну.

По данным Bloomberg, Владимир Путин хочет завершить войну до конца года, но только получив контроль над всем Донбассом. В то же время Россия пытается добиться нового соглашения по безопасности с Европой, которая фактически закрепила бы ее нынешние территориальные достижения.

Издание The Telegraph в свою очередь отмечает, что россиян постепенно психологически готовят к сценарию, когда война может закончиться без "большой победы".