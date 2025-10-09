В понедельник, 6 октября, президент Аргентины Хавьер Милей устроил рок-концерт по случаю презентации своей книги "Сотворение чуда". Мероприятие на стадионе в Буэнос-Айресе посетило 15 000 человек.

Политик даже самостоятельно исполнил несколько известных хитов. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на El Pais.

Смотрите также Вторжение в Венесуэлу или "внутренняя" война: для чего Трамп собрал сотни генералов

Что известно о концерте президента Аргентины?

Милей вышел на сцену в кожаной куртке. Среди исполненных им песен была еврейская песня Hava Naguila, а также известная Libre, во время которой на экранах появлялись кадры покушений на американского президента Дональда Трампа, консервативного блогера Чарли Кирка и бразильского экс-президента Жаира Болсонару.

Милей выступил на концерте: смотрите видео

Подыгрывала лидеру "Президентская группа" – за барабанами сидел депутат Берни Бенегас Линч, на гитаре играл его брат Факундо Бенегас Линч, на басу – биограф президента, а на бэк-вокале – депутат Лилия Лемонине.

После выступления Милей принял душ и переоделся, после чего начал презентацию своей книги. El Pais пишет, что она стала лишь поводом для "предвыборного митинга".

Рок-концерт в Аргентине 6 октября: смотрите фото

Как Аргентина переживает политический кризис?