Рок-концерт на тлі політичної кризи: як президент Аргентини святкував презентацію своєї книги
- Президент Аргентини організував рок-концерт для презентації своєї книги на стадіоні, який відвідало 15 000 людей.
- Хав'єр Мілей у шкіряній куртці виконав кілька пісень за супроводу власного гурту, зокрема Hava Naguila.
У понеділок, 6 жовня, президент Аргентини Хав'єр Мілей влаштував рок-концерт із нагоди презентації своєї книги "Створення дива". Захід на стадіоні в Буенос-Айресі відвідало 15 000 людей.
Політик навіть самостійно виконав декілька відомих хітів. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на El Pais.
Дивіться також Вторгнення у Венесуелу чи "внутрішня" війна: для чого Трамп зібрав сотні генералів
Що відомо про концерт президента Аргентини?
Мілей вийшов на сцену в шкіряній куртці. Серед виконаних ним пісень була єврейська пісня Hava Naguila, а також відома Libre, під час якої на екранах з'являлися кадри замахів на американського президента Дональда Трампа, консервативного блогера Чарлі Кірка та бразильського експрезидента Жаїра Болсонару.
Мілей виступив на концерті: дивіться відео
Підігрував лідерові "Президентський гурт" – за барабанами сидів депутат Берні Бенегас Лінч, на гітарі грав його брат Факундо Бенегас Лінч, на басі – біограф президента, а на бек-вокалі – депутатка Лілія Лемоніне.
Після виступу Мілей прийняв душ і переодягнувся, після чого почав презентацію своєї книги. El Pais пише, що вона стала лише приводом для "передвиборчого мітингу".
Рок-концерт в Аргентині 6 жовтня: дивіться фото
Як Аргентина переживає політичну кризу?
Нагадаємо, напередодні партія президента програла вибори лівоцентристам, а один із його найголовніших союзників і зняв свою кандидатуру в депутати через скандал із наркоторгівлею.
На тлі економічної кризи Аргентина звернулася до США за фінансовою допомогою. Йдеться про 20 мільярдів доларів.
Раніше протестувальники закидали камінням автомобіль Мілея під час корупційного скандалу з його сестрою. Президент був вимушений евакуюватися з передвиборчого заходу.