Укр Рус
Геополітика Латинська Америка Рок-концерт на тлі політичної кризи: як президент Аргентини святкував презентацію своєї книги
9 жовтня, 00:01
2

Рок-концерт на тлі політичної кризи: як президент Аргентини святкував презентацію своєї книги

Анастасія Безейко
Основні тези
  • Президент Аргентини організував рок-концерт для презентації своєї книги на стадіоні, який відвідало 15 000 людей.
  • Хав'єр Мілей у шкіряній куртці виконав кілька пісень за супроводу власного гурту, зокрема Hava Naguila.

У понеділок, 6 жовня, президент Аргентини Хав'єр Мілей влаштував рок-концерт із нагоди презентації своєї книги "Створення дива". Захід на стадіоні в Буенос-Айресі відвідало 15 000 людей.

Політик навіть самостійно виконав декілька відомих хітів. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на El Pais.

Дивіться також Вторгнення у Венесуелу чи "внутрішня" війна: для чого Трамп зібрав сотні генералів 

Що відомо про концерт президента Аргентини?

Мілей вийшов на сцену в шкіряній куртці. Серед виконаних ним пісень була єврейська пісня Hava Naguila, а також відома Libre, під час якої на екранах з'являлися кадри замахів на американського президента Дональда Трампа, консервативного блогера Чарлі Кірка та бразильського експрезидента Жаїра Болсонару.

Мілей виступив на концерті: дивіться відео

 

Підігрував лідерові "Президентський гурт" – за барабанами сидів депутат Берні Бенегас Лінч, на гітарі грав його брат Факундо Бенегас Лінч, на басі – біограф президента, а на бек-вокалі – депутатка Лілія Лемоніне.

Після виступу Мілей прийняв душ і переодягнувся, після чого почав презентацію своєї книги. El Pais пише, що вона стала лише приводом для "передвиборчого мітингу".

Рок-концерт в Аргентині 6 жовтня: дивіться фото

 

Як Аргентина переживає політичну кризу?

  • Нагадаємо, напередодні партія президента програла вибори лівоцентристам, а один із його найголовніших союзників і зняв свою кандидатуру в депутати через скандал із наркоторгівлею.

  • На тлі економічної кризи Аргентина звернулася до США за фінансовою допомогою. Йдеться про 20 мільярдів доларів.

  • Раніше протестувальники закидали камінням автомобіль Мілея під час корупційного скандалу з його сестрою. Президент був вимушений евакуюватися з передвиборчого заходу.