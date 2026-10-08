США не видят перспектив переговоров о прекращении войны в Украине, – Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что на данный момент дипломатическое урегулирование войны России против Украины остается недостижимым. По его словам, Москва требует полного контроля над Донбассом, тогда как Киев категорически отвергает это требование.

Об этом он заявил в интервью греческому изданию Kathimerini.

Рубио оценил возможность завершения войны переговорами

Марко Рубио заявил, что война оказалась в стратегическом тупике. По его мнению, выйти из него можно либо путем переговоров, либо через дальнейшую эскалацию.

На данный момент не видно перспектив для урегулирования путем переговоров. Мы готовы сыграть любую роль, которую сможем, чтобы достичь этого. Мы уже пытались это сделать в прошлом, но до сих пор эта цель остается недостижимой, поскольку россияне выдвигают условие полного контроля над Донбассом, которое Украина отвергает как неприемлемое,

– сказал дипломат.

США по-прежнему готовы играть конструктивную роль в поиске дипломатического решения. В то же время американская сторона обеспокоена риском распространения войны за пределы Украины.

Отдельно Рубио упомянул недавние атаки на суда в Черном море. Он заявил, что Вашингтон обеспокоен возможностью диверсионной операции в соседней стране, которая может выйти из-под контроля.

Итак, мы разделяем обеспокоенность – которая охватывает весь мир – относительно возможности эскалации конфликта, что может затронуть другие страны и, возможно, перерасти в более широкий конфликт. Мы, как и прежде, готовы содействовать этому процессу... И если появится какая-либо возможность – то есть если будет вероятность урегулирования путем переговоров – мы действительно верим, что это пойдет на пользу как России, так и Украине,

– подытожил Рубио.

По словам госсекретаря, Россия также может использовать приближение зимы для нанесения ударов по украинской энергосистеме, чтобы попытаться заставить Украину капитулировать. В то же время он отметил, что Киев увеличил возможности наносить дальнобойные удары по целям в глубине Кремля.

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Тем временем Дональд Трамп заявил, что "окончание войны России против Украины приближается". Во время выступления в Мэриленде он подчеркнул, что его команда продолжает работать над мирным урегулированием. Несмотря на отсутствие очевидных результатов, процесс якобы активно движется вперед: "Хотите – верьте, хотите – нет, может, и не так выглядит, но оно действительно приближается".