Инцидент на границе с Беларусью: в Латвии раскрыли подробности нападения на военных

На границе с Беларусью группа провокаторов угрожала латвийским военнослужащим предметом, похожим на оружие, во время попытки нелегального пересечения границы мигрантами. Во избежание эскалации и для обеспечения безопасности личного состава военнослужащие Латвии отступили на несколько метров.

Как сообщает издание Delfi, незаконное переправление людей через латвийскую границу является распространенной тактикой, в которой участвуют организованные группы проводников.

Каковы подробности инцидента?

Во время последнего инцидента несколько нелегалов перелезли через забор, после чего с белорусской стороны начались агрессивные действия против латвийских военнослужащих.

Нападавшие начали бросать в военных камни, ветки и поленья, а также направили в их сторону предмет, напоминавший огнестрельное оружие.

Начали угрожать, бросать в наших военнослужащих камни, обломки деревьев, поленья, а также был предмет, похожий на оружие, который направили на военных,

– отметил Каспарс Пуданс.

По словам командующего, из-за расстояния и плохой видимости точно подтвердить наличие настоящего оружия было невозможно.

Однако бойцы действовали в соответствии с оценкой угрозы и приняли решение отступить на несколько метров, чтобы избежать эскалации и более серьезного конфликта.

Роль организованных групп и реакция на провокацию

На этой неделе агрессивные сопровождающие в масках снова пытались переправить из Беларуси в Латвию группу нелегальных мигрантов.

Комментируя инцидент с угрозами в адрес латвийских военных на границе с Беларусью, глава МИД Андрей Сибига заявил, что за этими действиями стоит Москва.