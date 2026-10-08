Инцидент на границе с Беларусью: в Латвии раскрыли подробности нападения на военных
На границе с Беларусью группа провокаторов угрожала латвийским военнослужащим предметом, похожим на оружие, во время попытки нелегального пересечения границы мигрантами. Во избежание эскалации и для обеспечения безопасности личного состава военнослужащие Латвии отступили на несколько метров.
Как сообщает издание Delfi, незаконное переправление людей через латвийскую границу является распространенной тактикой, в которой участвуют организованные группы проводников.
Каковы подробности инцидента?
Во время последнего инцидента несколько нелегалов перелезли через забор, после чего с белорусской стороны начались агрессивные действия против латвийских военнослужащих.
Нападавшие начали бросать в военных камни, ветки и поленья, а также направили в их сторону предмет, напоминавший огнестрельное оружие.
Начали угрожать, бросать в наших военнослужащих камни, обломки деревьев, поленья, а также был предмет, похожий на оружие, который направили на военных,
– отметил Каспарс Пуданс.
По словам командующего, из-за расстояния и плохой видимости точно подтвердить наличие настоящего оружия было невозможно.
Однако бойцы действовали в соответствии с оценкой угрозы и приняли решение отступить на несколько метров, чтобы избежать эскалации и более серьезного конфликта.
Роль организованных групп и реакция на провокацию
На этой неделе агрессивные сопровождающие в масках снова пытались переправить из Беларуси в Латвию группу нелегальных мигрантов.
Комментируя инцидент с угрозами в адрес латвийских военных на границе с Беларусью, глава МИД Андрей Сибига заявил, что за этими действиями стоит Москва.