В Киев в четверг, 11 сентября, прибыл представитель Соединенных Штатов по вопросам Украины и России Кит Келлог.

Об этом со ссылкой на источники сообщает Укринформ, передает 24 Канал.

К теме Келлог ехал в Польшу именно тогда, когда там сбивали российские дроны, - CNN

Что известно о причине приезда Келлога в Украину?

Его приезд состоялся на фоне реакции президента США Дональда Трампа на ночную атаку Польши российскими дронами 10 сентября. Несмотря на значительное количество вражеских беспилотников в воздушном пространстве Польши, НАТО не может отреагировать на действия Кремля.

Визит Келлога, вероятно, имеет целью обсуждение актуальной ситуации с безопасностью, поддержки Украины в противостоянии российской агрессии и перспектив дальнейшего сотрудничества между Киевом и Вашингтоном.

По сообщениям, ранее Трамп провел телефонный разговор с президентом Польши Каролем Навроцким, во время которого они обсудили многочисленные нарушения польского воздушного пространства беспилотниками России.

В свою очередь Дональд Туск ранее объявил, что Польша обратилась к НАТО с просьбой активировать статью 4 Североатлантического договора. Она предусматривает проведение совместных консультаций союзников в случае угрозы территориальной целостности или безопасности государств-членов.

Как Келлог комментировал войну в Украине?