Кит Келлог прибыл с визитом в Киев
- Кит Келлог прибыл в Киев 11 сентября.
- Визит состоялся после реакции США на атаку российских дронов в Польше, что вызвало обсуждение о совместных действиях НАТО.
В Киев в четверг, 11 сентября, прибыл представитель Соединенных Штатов по вопросам Украины и России Кит Келлог.
Об этом со ссылкой на источники сообщает Укринформ, передает 24 Канал.
К теме Келлог ехал в Польшу именно тогда, когда там сбивали российские дроны, - CNN
Что известно о причине приезда Келлога в Украину?
Его приезд состоялся на фоне реакции президента США Дональда Трампа на ночную атаку Польши российскими дронами 10 сентября. Несмотря на значительное количество вражеских беспилотников в воздушном пространстве Польши, НАТО не может отреагировать на действия Кремля.
Визит Келлога, вероятно, имеет целью обсуждение актуальной ситуации с безопасностью, поддержки Украины в противостоянии российской агрессии и перспектив дальнейшего сотрудничества между Киевом и Вашингтоном.
По сообщениям, ранее Трамп провел телефонный разговор с президентом Польши Каролем Навроцким, во время которого они обсудили многочисленные нарушения польского воздушного пространства беспилотниками России.
В свою очередь Дональд Туск ранее объявил, что Польша обратилась к НАТО с просьбой активировать статью 4 Североатлантического договора. Она предусматривает проведение совместных консультаций союзников в случае угрозы территориальной целостности или безопасности государств-членов.
Как Келлог комментировал войну в Украине?
- Спецпредставитель президента отреагировал на российскую атаку 7 сентября. Он заявил, что удар по зданию правительства в Киеве свидетельствует об отказе Москвы от дипломатического урегулирования и может привести к дальнейшей эскалации.
- Кит Келлог также отмечал, что потери в войне России против Украины уже превысили масштаб