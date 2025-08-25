Мораль украинских воинов является одной из главных сил в войне против России. Об этом во время визита в Киев заявил спецпредставитель президента США по вопросам Украины, генерал в отставке Кит Келлог.

Об этом рассказывает 24 Канал. Мораль украинских военных является одним из ключевых факторов в противостоянии с российской агрессией.

Что поразило американского генерала Келлога в Украине?

Именно это поразило спецпредставителя президента США по вопросам Украины, генерала в отставке Кита Келлога, который находится с визитом в Киеве.

Он подчеркнул, что личное общение с украинскими защитниками намного убедительнее, чем любые официальные отчеты.

В прошлый раз, когда я приезжал сюда, я приезжал в военный госпиталь и видел воинов, которые потеряли конечности. Был молодой парень, у которого не было обеих ног. И мне всегда было очень невероятное ощущение, когда я слышал, какая у них непокорность в голосе несмотря на все травмы,

– рассказал он во время молитвенного завтрака в Киеве.

"Они хотят вернуться на фронт"

По словам Келлога, больше всего его удивила решимость раненых воинов снова вернуться в армию.

Я спрашивал у них, что они думают, что происходит на поле боя. И эту информацию я донесу в США, когда вернусь. Это так же важно,

– сказал он.

По мнению генерала, именно этот фактор делает украинскую армию исключительно сильной.

Мораль армии является основным критерием силы и действительно в разговоре с солдатами я понял, что действительно происходит,

– подчеркнул Келлог.

"Хотите знать правду – говорите с солдатами"

Американский генерал убежден, что самую правдивую картину войны дают не официальные документы, а слова тех, кто непосредственно воюет.

Это, кстати, хорошая рекомендация: хотите узнать, что на самом деле происходит - пообщайтесь с тем, кто воюет,

– заметил он.

Келлог также пообещал, что непременно поделится с американским обществом и политиками тем, что услышал от украинских защитников.

Напомним, Кит Келлог – советник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. Сейчас он находится в Киеве с официальным визитом.