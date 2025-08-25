Мораль українських воїнів є однією з головних сил у війні проти Росії. Про це під час візиту до Києва заявив спецпредставник президента США з питань України, генерал у відставці Кіт Келлог.

Про це розповідає 24 Канал. Мораль українських військових є одним із ключових чинників у протистоянні з російською агресією.

Що вразило американського генерала Келлога в Україні?

Саме це вразило спецпредставника президента США з питань України, генерала у відставці Кіта Келлога, який перебуває з візитом у Києві.

Він підкреслив, що особисте спілкування з українськими захисниками є набагато переконливішим, ніж будь-які офіційні звіти.

Минулого разу, коли я приїздив сюди, я приїжджав до військового шпиталю і бачив вояків, які втратили кінцівки. Був молодий хлопець, у якого не було обох ніг. І мені завжди було надзвичайно неймовірне відчуття, коли я чув, яка в них нескореність в голосі попри всі травмування,

– розповів він під час молитовного сніданку у Києві.

"Вони хочуть повернутися на фронт"

За словами Келлога, найбільше його здивувала рішучість поранених воїнів знову повернутися до війська.

Я питав в них, що вони думають, що відбувається на полі бою. І цю інформацію я донесу у США, коли повернуся. Це так само важливо,

– сказав він.

На думку генерала, саме цей фактор робить українську армію винятково сильною.

Мораль армії є основним критерієм сили і дійсно у розмові з солдатами я зрозумів, що справді відбувається,

– наголосив Келлог.

"Хочете знати правду – говоріть із солдатами"

Американський генерал переконаний, що найправдивішу картину війни дають не офіційні документи, а слова тих, хто безпосередньо воює.

Це, до речі, добра рекомендація: хочете дізнатися, що насправді відбувається – поспілкуйтеся з тим, хто воює,

– зауважив він.

Келлог також пообіцяв, що неодмінно поділиться з американським суспільством та політиками тим, що почув від українських захисників.

Нагадаємо, Кіт Келлог – радник Дональда Трампа з питань національної безпеки. Зараз він перебуває у Києві з офіційним візитом.