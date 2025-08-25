Укр Рус
25 серпня, 17:49
2

Хочете знати правду про війну – говоріть із солдатами, – Келлог у Києві

Анастасія Горецька
Основні тези
  • Генерал у відставці Кіт Келлог, спецпредставник президента США з питань України, під час візиту до Києва наголосив на важливості морального духу українських воїнів у війні проти Росії.
  • Келлог підкреслив, що особисте спілкування з українськими солдатами є більш переконливим, ніж офіційні звіти, і він має намір поділитися отриманою інформацією зі США.
  • Він відзначив рішучість поранених воїнів повернутися на фронт, що робить українську армію винятково сильною.

Мораль українських воїнів є однією з головних сил у війні проти Росії. Про це під час візиту до Києва заявив спецпредставник президента США з питань України, генерал у відставці Кіт Келлог.

Про це розповідає 24 Канал. Мораль українських військових є одним із ключових чинників у протистоянні з російською агресією. 

Що вразило американського генерала Келлога в Україні?

Саме це вразило спецпредставника президента США з питань України, генерала у відставці Кіта Келлога, який перебуває з візитом у Києві.

Він підкреслив, що особисте спілкування з українськими захисниками є набагато переконливішим, ніж будь-які офіційні звіти. 

Минулого разу, коли я приїздив сюди, я приїжджав до військового шпиталю і бачив вояків, які втратили кінцівки. Був молодий хлопець, у якого не було обох ніг. І мені завжди було надзвичайно неймовірне відчуття, коли я чув, яка в них нескореність в голосі попри всі травмування, 
– розповів він під час молитовного сніданку у Києві.

"Вони хочуть повернутися на фронт"

За словами Келлога, найбільше його здивувала рішучість поранених воїнів знову повернутися до війська.

 Я питав в них, що вони думають, що відбувається на полі бою. І цю інформацію я донесу у США, коли повернуся. Це так само важливо, 
– сказав він.

На думку генерала, саме цей фактор робить українську армію винятково сильною. 

Мораль армії є основним критерієм сили і дійсно у розмові з солдатами я зрозумів, що справді відбувається, 
– наголосив Келлог.

"Хочете знати правду – говоріть із солдатами"

Американський генерал переконаний, що найправдивішу картину війни дають не офіційні документи, а слова тих, хто безпосередньо воює. 

Це, до речі, добра рекомендація: хочете дізнатися, що насправді відбувається – поспілкуйтеся з тим, хто воює, 
– зауважив він.

Келлог також пообіцяв, що неодмінно поділиться з американським суспільством та політиками тим, що почув від українських захисників. 

Нагадаємо, Кіт Келлог – радник Дональда Трампа з питань національної безпеки. Зараз він перебуває у Києві з офіційним візитом.