Скрывался в зале ожидания: лидер Приднестровья прилетел в Молдову, несмотря на запрет на выезд

В воскресенье, 15 ноября, самопровозглашенный президент Приднестровья Вадим Красносельский прибыл в Кишинев. Он вернулся в страну из Москвы.

В стране-агрессоре он получил награду из рук Владимира Путина. Об этом сообщает издание Realitatea со ссылкой на собственные источники.

Что известно о возвращении Красносельского?

В воскресенье, 15 ноября, самолет приземлился в международном аэропорту Кишинева. Самопровозглашенный президент Приднестровья долгое время не покидал здание аэропорта и находился в зале ожидания.

Отметим, что он вернулся в страну, несмотря на то, что власти Молдовы официально запретили ему выезд из страны. Срок ограничений составит 5 лет

Решение о запрете Вадиму Красносельскому покидать Республику Молдова конституционные власти Кишинева приняли 5 ноября. Санкционные меры были применены сразу после его поездки в Москву.

Во время визита в Россию политик встретился с правителем Кремля Владимиром Путиным, получил от него награду и публично заявил, что считает Приднестровский регион частью "русского мира". Власти в Кишиневе ранее публично высказывали предположение, что лидер Приднестровья вообще решит не возвращаться из российской столицы.

Визит в Москву и кремлевское награждение состоялись непосредственно перед окончанием второго срока пребывания Красносельского у власти. В подконтрольном России Приднестровье уже объявили дату следующего голосования. Так называемые президентские выборы назначены на 13 декабря.

Напомним, что в воскресенье, 15 ноября, также состоялось голосование в в автономном молдавском регионе Гагаузия. Там начались выборы главы автономии и депутатов Народного собрания.

Отметим, что прежнюю главу от популистской партии "Шор" Евгению Гуцул признали виновной по делу о незаконном финансировании политической силы и приговорили к 7 годам лишения свободы.