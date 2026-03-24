Секретные данные ЕС об Украине под угрозой: кто еще кроме Орбана "сливает" России информацию

Все больше депутатов с подозрением относятся к партии AfD (Альтернатива для Германии) и Виктору Орбану с его ближайшим окружением. Парламентарии считают, что эти люди могут предоставлять важную информацию врагам Европы.

Речь идет не только о России, но и о Китае, сообщает Politico.

Какие данные могут оказаться под угрозой?

По информации чиновника европейского правительства, страны ЕС уже встречаются в меньших группах из-за опасений, что "менее лояльные" страны передают секретные данные президенту России. Трое дипломатов ЕС и четверо немецких законодателей считают, что существует опасность передачи такой информации как:

Планы финансирования Украины за счет замороженных российских активов.

Позиции стран по геополитическим вопросам.

Конфиденциальные записи со встреч послов.

Правительственная информация о местных системах защиты от беспилотников.

Транспортировка западного оружия в Украину.

Данные о российских диверсиях и гибридной деятельности в регионе Балтийского моря.

С давним союзником Кремля – Виктором Орбаном все понятно, он откровенно лоббирует интересы Путина. Будапешт обвинили в сливе российской стороне информации. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал эти сообщения "фейковыми новостями".

Мы все осторожно относимся к обмену конфиденциальной информацией. То ли через Орбана, или через немецкую систему... мы не делимся всей информацией свободно. Это венгерский фактор, и это фактор "Альтернативы для Германии",

– делится опасениями анонимный европейский дипломат.

Почему именно AfD сливает данные?

Дело в том, что в отличие от других национальных парламентов, все депутаты и их помощники в Бундестаге Германии имеют доступ к EuDoX – базе данных, содержащей тысячи файлов ЕС, начиная от информационных записок саммитов министров и заканчивая отчетами о конфиденциальных встречах послов.

Эта система была создана как предохранитель от неограниченных полномочий исполнительной власти, которые являются опасением Германии из-за ее нацистского прошлого. EuDoX содержит документы с "ограниченным доступом", что является самым низким уровнем секретности информации. Доступ к этой базе данных имеют более 5000 человек.

Очевидная близость "Альтернативы для Германии" к Путину, их поездки в Москву, и их преднамеренные попытки получить информацию, связанную с безопасностью, через парламентские расследования вызывают бессонные ночи для всех, кто глубоко заботится о безопасности страны",

– сказал Роланд Тайс, старший законодатель от консерваторов канцлера Германии Фридриха Мерца в комитете Бундестага по вопросам ЕС.

AfD обвинения коллег отвергает. Однако в 2025 году бывший помощник депутата Европарламента Максимилиана Краха был осужден за шпионаж в пользу Китая. Поэтому опасения европейцев являются небезосновательными.

Политики пытаются предотвращать угрозу. Например, прошлом году администрация Бундестага приняла определенные меры для обеспечения безопасности информации, в частности отказала некоторым сотрудникам AfD в доступе к зданиям и парламентским ИТ-системам.

