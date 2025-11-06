Семейная империя в 3 поколения: Путин устроил в российской власти 24 своих родственников

Российский диктатор Путин построил настоящую "семейную империю". По меньшей мере 24 его родственника устроены в российских госструктурах и госкорпорациях.

В систему власти России вмонтированы 3 поколения родственников Путина. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Проект".

Смотрите также Новые законы Путина по мобилизации: полковник запаса раскрыл скрытую цель

Как Путин выстроил семейную династию в России?

По меньшей мере 24 родственника Путина устроены в российские госструктуры и госкорпорации. Это целых 3 поколения.

Ключевую роль в "семейной вертикали" играет ветвь двоюродного брата Путина – Евгения. Его сын Михаил – замглавы "Газпрома", дочь Анна Цивилева – замминистра обороны и жена министра энергетики.

Ветвь двоюродной сестры Путина по линии отца контролирует "Русгидро". Один из его зятьев Игорь Зеленский руководил строительством театра в Севастополе.

Должности получили также дочери Путина от первого брака – Мария и Екатерина, а также муж его бывшей жены Людмилы Путиной-Очеретиной.

Кроме того, на должности назначены двоюродные братья президента по отцовской линии, а также родственники по линиям двоюродных сестер со стороны отца и матери. По данным расследователей, к структурам, связанных с властью, также имеют отношение представители семей всех трех предполагаемых любовниц Путина.

Ирландский журналист раскрыл, как действует теневой флот России в Греции