Семейная империя в 3 поколения: Путин устроил в российской власти 24 своих родственников
- Путин устроил не менее 24 своих родственников в российские госструктуры и корпорации, создавая "семейную империю".
- Ключевые позиции занимают родственники, такие как заместитель главы "Газпрома", замминистр обороны, а также другие члены семьи, которые контролируют важные государственные структуры.
Российский диктатор Путин построил настоящую "семейную империю". По меньшей мере 24 его родственника устроены в российских госструктурах и госкорпорациях.
В систему власти России вмонтированы 3 поколения родственников Путина. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Проект".
Как Путин выстроил семейную династию в России?
По меньшей мере 24 родственника Путина устроены в российские госструктуры и госкорпорации. Это целых 3 поколения.
Ключевую роль в "семейной вертикали" играет ветвь двоюродного брата Путина – Евгения. Его сын Михаил – замглавы "Газпрома", дочь Анна Цивилева – замминистра обороны и жена министра энергетики.
Ветвь двоюродной сестры Путина по линии отца контролирует "Русгидро". Один из его зятьев Игорь Зеленский руководил строительством театра в Севастополе.
Должности получили также дочери Путина от первого брака – Мария и Екатерина, а также муж его бывшей жены Людмилы Путиной-Очеретиной.
Кроме того, на должности назначены двоюродные братья президента по отцовской линии, а также родственники по линиям двоюродных сестер со стороны отца и матери. По данным расследователей, к структурам, связанных с властью, также имеют отношение представители семей всех трех предполагаемых любовниц Путина.
