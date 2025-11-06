Сімейна імперія у 3 покоління: Путін влаштував у російській владі 24 своїх родичів
- Путін влаштував щонайменше 24 своїх родичів у російські держструктури та корпорації, створюючи "сімейну імперію".
- Ключові позиції займають родичі, такі як заступник голови "Газпрому", замміністр оборони, а також інші члени сім'ї, які контролюють важливі державні структури.
Російський диктатор Путін побудував справжню "сімейну імперію". Щонайменше 24 його родичі влаштовані у російських держструктурах та держкорпораціях.
У систему влади Росії вмонтовані 3 покоління родичів Путіна. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Проєкт".
Як Путін вибудував сімейну династію у Росії?
Щонайменше 24 родичі Путіна влаштовані у російські держструктури і держкорпорації. Це цілих 3 покоління.
Ключову роль у "сімейній вертикалі" грає гілка двоюрідного брата Путіна – Євгенія. Його син Михайло – заступник голови "Газпрому", дочка Анна Цивілева – замміністра оборони і дружина міністра енергетики.
Гілка двоюрідної сестри Путіна по лінії батька контролює "Русгідро". Один з його зятів Ігор Зеленський керував будівництвом театру у Севастополі.
Посади отримали також дочки Путіна від першого браку – Марія і Катерина, а також чоловік його колишньої дружини Людмили Путіної-Очеретиної.
Крім того, на посади призначено двоюрідних братів президента по батьківській лінії, а також родичів по лініях двоюрідних сестер з боку батька і матері. За даними розслідувачів, до структур, пов'язаних із владою, також мають відношення представники сімей усіх трьох передбачуваних коханок Путіна.
