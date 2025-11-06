У систему влади Росії вмонтовані 3 покоління родичів Путіна. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Проєкт".

Як Путін вибудував сімейну династію у Росії?

Щонайменше 24 родичі Путіна влаштовані у російські держструктури і держкорпорації. Це цілих 3 покоління.

Ключову роль у "сімейній вертикалі" грає гілка двоюрідного брата Путіна – Євгенія. Його син Михайло – заступник голови "Газпрому", дочка Анна Цивілева – замміністра оборони і дружина міністра енергетики.

Гілка двоюрідної сестри Путіна по лінії батька контролює "Русгідро". Один з його зятів Ігор Зеленський керував будівництвом театру у Севастополі.

Посади отримали також дочки Путіна від першого браку – Марія і Катерина, а також чоловік його колишньої дружини Людмили Путіної-Очеретиної.

Крім того, на посади призначено двоюрідних братів президента по батьківській лінії, а також родичів по лініях двоюрідних сестер з боку батька і матері. За даними розслідувачів, до структур, пов'язаних із владою, також мають відношення представники сімей усіх трьох передбачуваних коханок Путіна.

