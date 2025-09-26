Лавров обвинил НАТО и ЕС в объявлении "настоящей войны" против России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на совещании министров иностранных дел "G20" заявил, что Европейский Союз вместе с НАТО объявили России "настоящую войну", и сделали они это якобы "руками Украины".
И, мол, они принимают непосредственное участие в конфликте. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское пропагандистское агентство "ТАСС".
В чем Лавров обвинил НАТО и ЕС?
Российский министр снова заявил, что войну в Украине, которую начала Россия, спровоцировал именно "коллективный Запад", и что НАТО и ЕС "объявили России настоящую войну руками Украины и прямо участвуют в ней".
Соответствующее заявление прозвучало на фоне недавнего заявления Дональда Трампа о том, что Украина может вернуть себе оккупированные территории, в частности с помощью ЕС, а саму Россию сравнил с "бумажным тигром".
Как в России восприняли слова Трампа?
Представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что неожиданные заявления Трампа были сделаны "под влиянием Зеленского". Россия же видит ситуацию на фронте иначе. Но Москва якобы найдет возможность донести свою позицию до США.
В то же время Дмитрий Медведев раскритиковал оценки Дональда Трампа по экономике России и ситуации на фронте и обратил внимание на, мол, преувеличение роли Украины. Он подчеркнул абсурдность отдельных комментариев.
К слову, после ряда инцидентов нарушения воздушного пространства европейских стран воздушного пространства европейских стран россиянами, в России пригрозили войной, если НАТО собьет хотя бы один их самолет, и сказали, что Альянс тоже нарушает их пространство.