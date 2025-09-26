И, мол, они принимают непосредственное участие в конфликте. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское пропагандистское агентство "ТАСС".

В чем Лавров обвинил НАТО и ЕС?

Российский министр снова заявил, что войну в Украине, которую начала Россия, спровоцировал именно "коллективный Запад", и что НАТО и ЕС "объявили России настоящую войну руками Украины и прямо участвуют в ней".

Соответствующее заявление прозвучало на фоне недавнего заявления Дональда Трампа о том, что Украина может вернуть себе оккупированные территории, в частности с помощью ЕС, а саму Россию сравнил с "бумажным тигром".

Как в России восприняли слова Трампа?