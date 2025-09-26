Укр Рус
Геополітика Росія Лавров звинуватив НАТО і ЄС в оголошенні "справжньої війни" проти Росії
26 вересня, 12:11
2

Лавров звинуватив НАТО і ЄС в оголошенні "справжньої війни" проти Росії

Маргарита Волошина

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на нараді міністрів закордонних справ "G20" заявив, що Європейський Союз разом з НАТО оголосили Росії "справжню війну", і зробили вони це нібито "руками України".

І, мовляв, вони беруть безпосередню участь у конфлікті. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське пропагандистське агентство "ТАСС".

Дивіться також Єдності досі немає: військовослужбовець припустив реакцію НАТО на нові російські провокації 

У чому Лавров звинуватив НАТО і ЄС?

Російський міністр знову заявив, що війну в Україні, яку почала Росія, спровокував саме "колективний Захід", і що НАТО і ЄС "оголосили Росії справжню війну руками України та прямо беруть у ній участь".

Відповідна заява пролунала на тлі нещодавньої заяви Дональда Трампа про те, що Україна може повернути собі окуповані території, зокрема з допомогою ЄС, а саму Росію порівняв із "паперовим тигром".

Як у Росії сприйняли слова Трампа?

  • Речник Кремля Дмитро Пєсков вважає, що неочікувані заяви Трампа були зроблені "під впливом Зеленського". Росія ж бачить ситуацію на фронті інакше. Але Москва нібито знайде можливість донести свою позицію до США.

  • Водночас Дмитро Медведєв розкритикував оцінки Дональда Трампа щодо економіки Росії та ситуації на фронті та звернув увагу на, мовляв, перебільшення ролі України. Він підкреслив абсурдність окремих коментарів.

  • До слова, після низки інцидентів порушення повітряного простору європейських країн росіянами, у Росії пригрозили війною, якщо НАТО зіб'є хоча б один їхній літак, і сказали, що Альянс теж порушує їхній простір.