Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на нараді міністрів закордонних справ "G20" заявив, що Європейський Союз разом з НАТО оголосили Росії "справжню війну", і зробили вони це нібито "руками України".

І, мовляв, вони беруть безпосередню участь у конфлікті. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське пропагандистське агентство "ТАСС".

У чому Лавров звинуватив НАТО і ЄС?

Російський міністр знову заявив, що війну в Україні, яку почала Росія, спровокував саме "колективний Захід", і що НАТО і ЄС "оголосили Росії справжню війну руками України та прямо беруть у ній участь".

Відповідна заява пролунала на тлі нещодавньої заяви Дональда Трампа про те, що Україна може повернути собі окуповані території, зокрема з допомогою ЄС, а саму Росію порівняв із "паперовим тигром".

Як у Росії сприйняли слова Трампа?