Лавров звинуватив НАТО і ЄС в оголошенні "справжньої війни" проти Росії
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на нараді міністрів закордонних справ "G20" заявив, що Європейський Союз разом з НАТО оголосили Росії "справжню війну", і зробили вони це нібито "руками України".
І, мовляв, вони беруть безпосередню участь у конфлікті. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське пропагандистське агентство "ТАСС".
У чому Лавров звинуватив НАТО і ЄС?
Російський міністр знову заявив, що війну в Україні, яку почала Росія, спровокував саме "колективний Захід", і що НАТО і ЄС "оголосили Росії справжню війну руками України та прямо беруть у ній участь".
Відповідна заява пролунала на тлі нещодавньої заяви Дональда Трампа про те, що Україна може повернути собі окуповані території, зокрема з допомогою ЄС, а саму Росію порівняв із "паперовим тигром".
Як у Росії сприйняли слова Трампа?
Речник Кремля Дмитро Пєсков вважає, що неочікувані заяви Трампа були зроблені "під впливом Зеленського". Росія ж бачить ситуацію на фронті інакше. Але Москва нібито знайде можливість донести свою позицію до США.
Водночас Дмитро Медведєв розкритикував оцінки Дональда Трампа щодо економіки Росії та ситуації на фронті та звернув увагу на, мовляв, перебільшення ролі України. Він підкреслив абсурдність окремих коментарів.
До слова, після низки інцидентів порушення повітряного простору європейських країн росіянами, у Росії пригрозили війною, якщо НАТО зіб'є хоча б один їхній літак, і сказали, що Альянс теж порушує їхній простір.