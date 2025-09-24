Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на WP.
Що кажуть у Росії про поворот Трампа?
Наразі реакцій небагато. Пєсков у спілкуванні з російським "Радіо Маяк" заявив: неочікувані заяви Трампа були зроблені "під впливом Зеленського". Росія ж бачить ситуацію на фронті інакше. Але Москва нібито знайде можливість донести свою позицію до США.
Найбільше Пєскова образили слова Трампа про те, що Росія – паперовий тигр. Речник Путіна сказав, що Росію порівнюють з ведмедем, а "паперових ведмедів не існує".
Пізніше Пєсков дав брифінг, на якому спростував коментарі Трампа про те, що Росія веде безцільну війну. Він перевів стрілки на Україну, мовляв, Київ у скрутному становищі та відмовляється від мирних перемовин. Що цікаво, економічною ситуацію в Росії Пєсков назвав стабільною.
Медведєв не був таким стриманим і заявив, що Трамп управляє через соцмережі. Також він висміяв часту зміну поглядів президента США.
Маргарита Симоньян була ще уїдливішою.
"Трамп дебютує в ролі таролога, який каже тричі розлученій жінці, що вона все-таки зустріне того мільярдера-принца, якщо тільки купить магічні кристали", – написала вона в соцмережі X.
Тетяна Станова, старший науковий співробітник Центру Росія Євразія Карнегі, прокоментувала ситуацію.
Росія не перетворила свою тактичну військову перевагу на стратегічний прорив. (...) Це велика стратегічна помилка Путіна – він щиро вірить, що Україна врешті-решт опиниться в його кишені,
– написала експертка.
Вона переконана, що Путін тільки подвоїть військові витрати. А допис Трампа про потенціал України до перемоги "відображає деякі нові реалії або принаймні нове сприйняття старих".
Західні ЗМІ б'ють тривогу
Водночас на Заході стривожені дописом Трампа. Низка світових медіа сприйняла слова Трампа як те, що США вмивають руки та дистанціюються від війни в Україні. Адже Америки немає в переліку країн, які могли би допомогти Україні вийти на кордони 1991 року.
Президент США звеличував "Великий Дух" України, але не пообіцяв Києву нічого конкретного.
Іще Трамп написав про війну в дусі "удачі обом країнам". Це теж викликає запитання.