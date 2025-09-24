Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на WP.

Що кажуть у Росії про поворот Трампа?

Наразі реакцій небагато. Пєсков у спілкуванні з російським "Радіо Маяк" заявив: неочікувані заяви Трампа були зроблені "під впливом Зеленського". Росія ж бачить ситуацію на фронті інакше. Але Москва нібито знайде можливість донести свою позицію до США.

Найбільше Пєскова образили слова Трампа про те, що Росія – паперовий тигр. Речник Путіна сказав, що Росію порівнюють з ведмедем, а "паперових ведмедів не існує".

Пізніше Пєсков дав брифінг, на якому спростував коментарі Трампа про те, що Росія веде безцільну війну. Він перевів стрілки на Україну, мовляв, Київ у скрутному становищі та відмовляється від мирних перемовин. Що цікаво, економічною ситуацію в Росії Пєсков назвав стабільною.

Медведєв не був таким стриманим і заявив, що Трамп управляє через соцмережі. Також він висміяв часту зміну поглядів президента США.

Маргарита Симоньян була ще уїдливішою.

"Трамп дебютує в ролі таролога, який каже тричі розлученій жінці, що вона все-таки зустріне того мільярдера-принца, якщо тільки купить магічні кристали", – написала вона в соцмережі X.

Тетяна Станова, старший науковий співробітник Центру Росія Євразія Карнегі, прокоментувала ситуацію.

Росія не перетворила свою тактичну військову перевагу на стратегічний прорив. (...) Це велика стратегічна помилка Путіна – він щиро вірить, що Україна врешті-решт опиниться в його кишені,

– написала експертка.

Вона переконана, що Путін тільки подвоїть військові витрати. А допис Трампа про потенціал України до перемоги "відображає деякі нові реалії або принаймні нове сприйняття старих".

